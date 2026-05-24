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한국-캐나다 해군, 연합훈련·잠수함 사업 매개로 군사협력 '격상'

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  • 김경률 해군참모총장이 23일 캐나다에서 탑쉬 해군사령관과 만나 군사·방산협력 강화를 논의했다.
  • 양측은 인도·태평양 안보를 위해 연합훈련 확대와 해상 교류·인적교류 활성화 등 실질 협력 과제에 의견을 모았다.
  • 김 총장은 도산안창호함을 연합훈련 중심 전력으로 제안하고 캐나다 잠수함사업 참여시 범정부 지원 의사를 밝혀 한국 방산 경쟁력을 부각했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김경률 해군참모총장, 오타와에서 캐나다 해군사령관과 회담
도산안창호함 캐나다 입항 계기로 연합훈련·인적교류 확대
캐나다 차기 잠수함사업에 한국 잠수함 제안·범정부 지원 의사 표명

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 김경률 해군참모총장이 23일(현지시각) 캐나다 오타와에서 앵거스 탑쉬 캐나다 해군사령관과 양자 대담을 갖고 양국 해군 간 군사협력 강화와 방산협력 지원 방안을 논의했다. 김 총장은 현재 해군사령관인 탑쉬 중장이 차기 캐나다 국방차장으로 내정된 만큼, 향후 양국 간 국방·해군 협력의 제도적 기반을 넓혀나가자는 취지를 전달한 것으로 알려졌다.

김경률 해군참모총장(오른쪽)이 23일(한국시각) 캐나다 오타와에서 차기 국방차장으로 내정된 앵거스 탑쉬 캐나다 해군사령관과 회담을 갖고, 도산안창호함 연합훈련을 포함한 양국 해군 군사·방산협력 강화 방안을 논의했다. [사진= 해군 제공] 2026.05.23 gomsi@newspim.com

이날 회담에서 양측은 연합훈련 확대와 교육·인적교류 활성화 등 실질적인 협력 과제를 놓고 심도 있게 의견을 교환했다. 특히 인도·태평양 지역의 안보와 번영을 위해 한국과 캐나다 해군이 정례적인 연합훈련과 해상 교류를 통해 공조를 더욱 공고히 하자는 데 의견을 같이했다.

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03 D-10

김 총장은 캐나다 빅토리아 에스퀴몰트 해군기지에 입항하는 3000톤급 해군 잠수함 '도산안창호함'의 작전 수행능력을 소개하며, 이 함정이 양국 연합협력훈련의 중심 전력으로 운용될 수 있음을 강조했다. 그는 또 캐나다 잠수함사업(CPSP)에 한국 잠수함이 선택될 경우, 해군뿐 아니라 범정부 차원의 지원을 제공하겠다는 의사를 설명하며 한국 방산의 경쟁력을 부각했다.

김경률 총장은 "캐나다는 6·25전쟁 당시 대한민국이 가장 어려울 때 참전해 함께 싸운 전우이자, 오늘날 인도·태평양 해양안보를 공동 수호하는 핵심 파트너"라고 평가했다. 이어 "도산안창호함과 대전함의 캐나다 입항은 양국 해군의 신뢰를 바탕으로 군사협력은 물론 방산협력을 새로운 차원으로 도약시키는 계기가 될 것"이라고 말했다.

gomsi@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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