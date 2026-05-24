도산안창호함, 캐나다 빅토리아 상륙… 한국 잠수함, 첫 태평양 1만4000km 건넜다

도산안창호함… 진해~괌·하와이~빅토리아 거쳐 최장 원양 항해 완수

캐나다 잠수함 승조원 2명 동승… 연합 C4I·대양 작전 운용능력 공동 점검

안무함 항해 이은 연속 성과… "현존 최강 디젤 잠수함, 대양급 전력 입증"

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 해군의 첫 3000톤급 잠수함 도산안창호함이 호위함 대전함과 함께 캐나다 빅토리아에 입항했다. 국산 잠수함으로서는 처음으로 태평양을 횡단해 1만4000km 원양 항해를 완수한 것이다.

국산 잠수함 도산안창호함(SS-III·3000톤급)과 호위함 대전함(FFG·3100톤급)이 24일(한국시각) 캐나다 서부 밴쿠버섬 남단 빅토리아 인근 에스퀴몰트 해군기지에 나란히 입항했다. 두 척은 한국·캐나다 해군 연합협력훈련 참가를 위해 지난 3월 25일 진해 군항을 출항해 괌·하와이를 경유, 편도 약 1만4000km에 이르는 항로를 따라 북태평양을 가로질렀다.

24일(한국시각) 국산 잠수함 도산안창호함(SS-III, 3000톤급)이 한국-캐나다 해군 연합협력훈련 참가를 위해 캐나다 빅토리아 에스퀴몰트 해군 기지에 입항하고 있다. [사진= 해군 제공] 2026.05.24 gomsi@newspim.com

입항에 앞서 도산안창호함과 대전함은 에스퀴몰트 기지 부두에 정박 중인 캐나다 태평양사령부 데이비드 펫첼 소장과 임기모 주캐나다 대사에게 함상 승조원 전원이 현측에 나란히 도열해 '대함 경례'를 실시했다. 대함 경례는 입항 함정이 상대국 함정이나 지휘부에 예의를 표하는 국제 해군 의전으로, 이번 입항이 단순 기항이 아니라 동맹급 협력 관계를 과시하는 상징적 장면이라는 평가다.

24일(한국시각) 캐나다 빅토리아 에스퀴몰트 기지에서 캐나다 해군 장병들이 입항하는 국산 잠수함 도산안창호함 장병들을 환영하고 있다. [사진= 해군 제공] 2026.05.24 gomsi@newspim.com

도산안창호함의 이번 항해는 대한민국 해군 잠수함 역사에서 '최초 태평양 횡단'이자 '역대 최장 거리 항해'라는 두 기록을 동시에 세웠다. 지난해 같은 KSS-Ⅲ(3000~3500톤급) 계열 안무함이 진해~괌 왕복 약 7000km 장거리 항해와 열대해역 작전을 성공적으로 마친 데 이어, 도산안창호함이 북태평양 원양까지 작전 반경을 넓혀 '대양급 잠수전력'의 실전 운용 능력을 거듭 입증한 것이다.

도산안창호함이 한국-캐나다 해군 연합협력훈련 참가를 위해 캐나다 빅토리아 에스퀴몰트 기지에 입항하고 있다. [사진= 해군 제공] 2026.05.24 gomsi@newspim.com

도산안창호급은 국내 독자 기술로 설계·건조된 첫 3000톤급 디젤-전기 추진 잠수함으로, 국산화율 70%대 중반 이상과 향상된 저소음·센서·무장 체계를 갖춘 것으로 알려져 있다. 해군은 "동급 최고 수준의 거주 편의성과 장비 신뢰성을 바탕으로, 거친 대양 환경에서도 장기간 잠항·항해를 이어가며 임무를 완수할 수 있음을 이번 항해로 보여줬다"고 평가했다.

도산안창호함은 하와이 출항 시점부터 캐나다 해군 잠수함사령부 소속 브리트니 부르주아 소령과 제이크 딕슨 하사 등 잠수함 승조원 2명을 편승시켜 태평양을 함께 건넜다. 양측 승조원은 항해 기간 연합 C4I(지휘·통제·통신·컴퓨터·정보) 체계를 통해 캐나다 태평양사령부와 지속 교신하며 항해·훈련 절차를 공유했다. 평시 연합작전 체계의 상호운용성을 실제 잠수함 플랫폼에서 검증한 것이다.

캐나다 빅토리아 에스퀴몰트 해군 기지에서 데이비드 펫첼 캐나다 태평양사령관(소장)이 입항 중 대함경례를 실시하는 호위함 대전함(FFG, 3100톤급)에 경례로 답하고 있다. [사진= 해군 제공] 2026.05.24 gomsi@newspim.com

도산안창호함에 승선해 전 구간을 함께 한 부르주아 소령은 "도산안창호함에 편승해 함께 항해할 수 있어 매우 기쁘고 영광이었다"며 "역량 있는 한국 해군과 색다른 잠수함 환경에서 작전을 수행하며 능력을 강화할 전술·관점을 교환한 흔치 않은 기회였다"고 말했다. 그는 "이 같은 경험은 잠수함 승조원의 시야를 넓혀줄 뿐 아니라 양국 해군 간 강력한 파트너십을 더욱 공고히 하는 계기가 됐다"고 덧붙였다.

지난 8일(한국시각) 하와이에서 잠수함 생활을 체험하기 위해 도산안창호함에 편승한 캐나다 해군 잠수함사령부 소속 브리타니 부르주아(오른쪽에서 첫번째) 소령이 오동건(중령, 가운데) 도산안창호함 부장으로부터 당직 근무를 위한 운영 노하우에 대해 설명을 듣고 있다. [사진= 해군 제공] 2026.05.24 gomsi@newspim.com

이병일 도산안창호함장(대령)은 "대한민국 잠수함 최초의 태평양 횡단 성공은 거친 대양 환경에서도 장기 임무를 수행해 내는 국산 잠수함의 우수한 성능과 세계적 기술력을 여실히 증명한 쾌거"라고 했다. 그는 "캐나다 승조원들과 함께 호흡하며 양국 해군의 굳건한 신뢰를 확인한 만큼, 남은 기간에도 '현존 최강 디젤 잠수함'의 독보적 우수성을 깊이 각인시킬 수 있도록 주어진 임무를 완벽히 수행하겠다"고 말했다.

24일(한국 시각) 캐나다 빅토리아 에스퀴몰트 해군 기지에서 이병일 도산안창호함장(대령, 가운데)과 하와이 출항 시점부터 편승한 캐나다 해군 잠수함사령부 소속 승조원 2명(브리타니 부르주아 소령, 제이크 딕슨 하사)이 주요 내빈인 데이비드 펫첼 캐나다 태평양사령관(소장, 맨 오른쪽), 임기모 주캐나다 대한민국 대사(맨 왼쪽)와 함께 기념촬영을 하고 있다. [사진= 해군 제공] 2026.05.24 gomsi@newspim.com

도산안창호함과 대전함의 공식 입항 환영 행사는 25일(현지 시각) 캐나다 해군 주관으로 에스퀴몰트 기지에서 열릴 예정이다. 해군은 도산안창호함 전단이 캐나다 해역에서 연합 대잠전·해상 작전훈련 등을 수행하며, 북태평양 해역에서의 한-캐 해군 협력과 한국 잠수함의 대양작전 경험치를 동시에 끌어올리는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

24일(한국 시각) 캐나다 빅토리아 에스퀴몰트 해군 기지에서 대한민국 해군 잠수함 역사상 최초로 태평양을 횡단에 성공한 도산안창호함 장병들이 기념촬영을 하고 있다. [사진= 해군 제공] 2026.05.24 gomsi@newspim.com

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