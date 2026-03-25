전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.25 (수)
KYD 디데이
정치 국방·안보

속보

더보기

도산안창호함, 韓 잠수함 최초 태평양 횡단…캐나다 연합훈련 위해 진해기지 출항

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

진해~캐나다 빅토리아 1만4000km…韓 잠수함 최장 항해 돌입
캐나다 승조원 태운 3,000톤급 국산 잠수함…'합수의식'으로 파트너십 격상
괌·하와이 기항 후 림팩 참가…국산 잠수함 장기 작전·방산 외교 시험대

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 해군 첫 3000톤급 독자 설계·건조 잠수함 도산안창호함(SS-Ⅲ)이 한국 잠수함 사상 최장 장거리 항해에 나섰다. 도산안창호함은 한국·캐나다 해군 연합협력훈련에 참가하기 위해 25일 경남 창원 진해기지를 출항, 캐나다 서부 빅토리아까지 약 1만4000km에 이르는 거리를 항행하게 된다.

해군은 25일 오전 진해 잠수함사령부 연병장에서 곽광섭 해군참모차장 주관으로 출항 환송행사를 열고 도산안창호함과 함께 훈련에 참가하는 대전함(FFG·3100톤급) 전력을 배웅했다.

25일 진해 기지를 출항해 캐나다 서부 해안으로 약 2개월 간의 긴 항해에 나설 예정인 3000톤급 도산안창호함의 항해 모습. [사진= 해군 제공] 2026.03.25 gomsi@newspim.com

행사에는 곽 차장, 이용철 방위사업청장, 김태훈 해군잠수함사령관, 필립 라포르튠 주한캐나다대사, 콜린 크룩스 주한영국대사, 도산안창호함 승조원 및 가족, 잠수함사령부·대전함 장병 및 군무원 등 300여 명이 참석했다. 환송식은 국민의례, 훈련 개요 브리핑, 훈련 참가 신고, 잠수함 모형 해수(海水) 캡슐 전달식, 라포르튠 대사 축사, 방사청장·해군참모총장(대독) 격려사 순으로 진행됐다.

도산안창호함은 6월 예정된 한·캐나다 연합협력훈련 참가를 위해 태평양을 횡단하는 임무를 부여받았다. 진해 군항에서 캐나다 브리티시컬럼비아주 빅토리아 인근 에스퀴몰트(Esquimalt)항까지 편도 항해 거리만 약 1만4000km (7700해리)에 달해 우리 해군 잠수함 역사상 최장 항해 기록을 세우게 된다.

항해 도중 미국 괌과 하와이에 기항해 군수 물자를 적재하고, 하와이부터는 캐나다 해군 잠수함 승조원 2명(부사관)이 편승해 빅토리아까지 함께 항해하며 연합 운용 절차를 숙달할 예정이다.

3000톤급 도산안창호급 잠수함에 외국 해군 잠수함 승조원이 직접 탑승해 훈련 과정에 참여하는 것은 지난해 12월 한미 연합 대잠수전 훈련 '사일런트 샤크(Silent Shark)'에 참가한 안무함 이후 두 번째 사례다. 해군은 "도산안창호함의 태평양 최초 횡단이라는 새로운 역사에 양국 해군이 함께 도전하며 파트너십을 한층 끌어올리는 계기가 될 것"이라고 의미를 부여했다.

이날 곽광섭 참모차장은 라포르튠 대사와 함께 진해 군항 바닷물을 담은 3000톤급 잠수함 모형 캡슐을 도산안창호함장 이병일 대령에게 수여하며 승조원들을 격려했다.

이번 해수 전달은 양국 바닷물을 한 캡슐에 담는 '합수(合水) 의식'으로 기획됐으며, 태평양을 횡단한 뒤 캐나다 현지에서 캐나다 바닷물을 추가로 담아 2개의 캡슐을 한국·캐나다가 각각 보관해 태평양 첫 잠수함 횡단의 개척 정신과 양국 해군의 우호 협력을 상징한다.

이용철 방위사업청장은 격려사에서 "도산안창호함 출항은 해군과 방위산업, 국가가 함께 만들어낸 역량의 결실이자 미래를 만들어갈 원동력"이라며 "캐나다·영국 등 우방국과의 협력을 확장하는 이정표이자 우리 해군 위상과 대한민국 방산 저력을 재확인하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

김경률 해군참모총장은 격려사(곽 차장 대독)를 통해 "여러분은 잠수함 역사에 또 하나의 자랑스러운 페이지를 장식할 위대한 항해에 나서고 있다"며 "해외훈련 임무를 완수해 국산 잠수함의 기술력과 운용 능력을 증명해 달라"고 당부했다.

도산안창호함은 5월 말 캐나다 빅토리아 에스퀴몰트항에 입항한 뒤 같은 기간 현지에 전개하는 '대전함'과 함께 캐나다 해군과 연합협력훈련을 실시하고, 다양한 친선·문화 행사를 병행한다. 훈련을 마친 양국 전력은 6월 말 하와이에서 미국 해군 주관 다국적 해상훈련 '림팩(RIMPAC)'에 참가한 뒤 국내로 복귀할 예정이다.

이병일 도산안창호함장은 "잠수함은 항상 미지의 항로를 개척해왔다"며 "이번 태평양 횡단도 새로운 역사를 여는 의미 있는 항해가 될 것"이라고 강조했다. 그는 "승조원 모두가 일치단결해 '대양을 누비는 침묵의 수호자'로서 훈련 성과를 극대화하고, 대한민국 잠수함의 뛰어난 성능을 전 세계에 알리겠다"고 말했다.

해군은 이번 한·캐나다 연합협력훈련을 통해 첨단 과학기술을 집약한 국산 3000톤급 잠수함의 장기 항해 능력과 작전 성능을 입증하고, 양국 해양안보 및 방산 협력을 지속 강화한다는 방침이다.

gomsi@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
5월 1일 '노동절' 법정 공휴일 된다 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 공무원과 택배 기사 등에게는 휴일이 아니었던 5월 1일 노동절이 법정 공휴일이 된다. 국회 행정안전위원회는 24일 법안소위원회를 열고 노동절을 법정 공휴일로 지정하는 공휴일법 개정안을 통과시켰다. '공무원도 노동자다! 5.1. 노동절 휴무 보장하라'는 현수막이 정부세종청사 앞에 걸려있다. [사진=뉴스핌 DB] 윤건영 더불어민주당 의원(행안위 법안1소위원장)은 이날 페이스북에 "드디어 반쪽짜리 노동절이 온전한 노동절이 됐다"며 "아직 본회의 등이 남아 있지만, 올해부터 5월 1일 노동절에 모든 일하는 사람들이 제대로 쉴 수 있게 되는 데 큰 걸음을 내디뎠다"고 전했다. 윤 의원은 "관련 법을 심사하는 행안위 법안1소위 위원장으로 그간 엄청나게 많은 문자 메시지 등을 받았다. 야당이 선뜻 법안 처리에 동의해 주지 않아 목소리를 높이는 일도 있었다"며 "쉽지 않은 과정이었기에, 개인적으로도 오늘 법안 처리가 더욱 뜻깊다. 일하는 사람이 제대로 대접받는 세상이 되도록 더욱 노력하겠다"고 말했다. 노동절은 지난 1994년에 유급휴일로 법제화됐지만 법정 공휴일은 아니어서 실제 법적으로 쉴 수 있는 것은 '근로기준법상 근로자'로 한정됐다. 이에 대표적으로 공무원 등에게는 휴일이 아니었다. 이번 공휴일법 개정안이 국회 본회의 문턱을 넘으면 올해 5월 1일 노동절부터 법상 근로자 여부와 무관하게 모든 국민이 휴일로 보낼 수 있게 된다. kimsh@newspim.com 2026-03-24 14:11
사진
뉴스핌 4월 9일 '서울이코노믹포럼' [서울=뉴스핌] 김범주 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 오는 4월 9일 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 '제14회 서울이코노믹포럼'을 개최한다. 이번 포럼은 '이재명 정부, AI 시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'을 주제로, AI(인공지능), 정치 정쟁 해소, 주거복지, 지방경제 등 각 분야에서 전문가로 인정받는 여야 정치인들이 참여해 한국 경제의 새로운 성장 전략을 논의한다. 행사는 오전 9시 개회식을 시작으로 총 5개 세션 토론과 강연으로 진행된다. 포럼에서는 인공지능(AI) 시대의 국가 전략과 정치·사회 구조 개혁 방향을 폭넓게 논의될 예정이다. 첫 번째 세션에서는 'AI 혁명 도래, 교육과 사회는 뭘 준비해야 하나'를 주제로 토론이 열린다. 이준석 개혁신당 대표와 차지호 더불어민주당 의원이 토론자로 참여하며 윤동열 건국대 경영학과 교수가 사회를 맡는다. AI 기술 확산이 노동시장과 교육 시스템에 미치는 영향을 진단하고 인재 양성 전략과 사회 제도 개편 방향을 모색할 예정이다. 두 번째 세션에서는 '정치 정쟁에서 실용으로 대전환'을 주제로 여야 정치권 인사들이 토론에 나선다. 한병도 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표가 참여한다. 윤종빈 한국정치학회장이 사회자로 나선다.  해당 세션에서는 정치 양극화와 정쟁 중심 정치 구조를 넘어 경제 성장과 민생 문제 해결을 위한 정치 시스템의 전환 방향이 논의될 전망이다. 세 번째 세션에서는 '주거 복지는 저출산 극복의 필수품…여야 합의로 중장기 플랜 만든다'를 주제로 토론이 진행된다. 염태영 더불어민주당 의원과 송석준 국민의힘 의원이 참여하며 이창무 한양대 도시공학과 교수가 사회를 맡는다. 주거 안정 정책이 출산율과 인구 구조에 미치는 영향을 중심으로 장기적인 주거 정책 방향과 정치권 합의 가능성이 논의될 예정이다. 네 번째 세션에서는 '지방경제 살려 한국의 잠재성장률을 키우자' 주제로 지역균형 발전과 산업 전략을 다룬다. 복기왕 더불어민주당 의원과 이종배 국민의힘 의원이 토론에 참여하며 채지민 성신여대 지리학과 교수가 사회와 주제 발표를 맡는다. 해당 세션에서는 신내생적 산업 전략과 창업 생태계 구축을 중심으로 지방경제의 새로운 성장 모델을 제시할 예정이다. 마지막 다섯 번째 세션에서는 '100년 만에 다시 엄습하는 파시즘'을 주제로 홍성국 더불어민주당 국가경제자문회의 의장이 강연을 진행한다. 홍 의장은 글로벌 정치경제 질서 변화와 민주주의 위기, 극단주의 정치 확산이 경제와 사회 구조에 미치는 영향을 진단할 예정이다. 포럼은 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이다. 뉴스핌은 포럼 참가자에게 소정의 기념품을 제공한다. wideopen@newspim.com 2026-03-23 11:02

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동