대전 시내버스서 10대 흉기 휘둘러 또래 부상...범행 후 자수

AI 핵심 요약beta
- 10대 A군이 2일 대전 시내버스 안에서 또래 B군에게 흉기를 휘둘렀다
- B군은 목을 다쳐 병원으로 옮겨졌으며 의식은 있고 생명에는 지장이 없다고 했다
- 도주했던 A군은 자수했으며 경찰은 범행 동기와 관계 등 정확한 경위를 조사 중이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전의 한 시내버스 안에서 10대가 또래에게 흉기를 휘두른 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰다.
3일 대전 유성경찰서에 따르면 전날 오후 9시 47분쯤 유성구 송강동 일대를 운행하던 시내버스 안에서 A군(17)이 B군(14)에게 흉기를 휘두른 뒤 현장을 벗어났다.
이 과정에서 목 부위를 다친 B군은 신고를 받고 출동한 119구급대에 의해 인근 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다. 이송 당시 B군은 의식과 호흡이 있는 상태였으며 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.
범행 직후 현장을 떠난 A군은 이후 경찰에 자수했다.
경찰은 버스 정류장에서 승객들이 하차하는 과정에서 사건이 발생한 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있다.
경찰 관계자는 "현재 피의자 조사가 진행되지 않은 단계"라며 "범행 동기와 사건 경위 등을 확인한 뒤 적용 혐의를 검토할 예정"이라고 밝혔다.
경찰은 A군을 상대로 범행 동기와 피해자와의 관계 등 사건 전반에 대해 수사를 이어가고 있다.
gyun507@newspim.com