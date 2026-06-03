이재명 대통령 "담합 신고하면 최대 2000억 포상…불법으로 돈 버는 것 불가능하게 할 것"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 3일 SNS에서 부정부패 신고 포상금 적극 활용 방침을 밝혔다
- 부정부패·기업담합 신고시 회수액의 20~30%를 포상금으로 지급해 불법 이익을 차단하겠다고 했다
- 공정한 규칙 아래 성실한 이들이 기회를 얻는 환경을 만들고 유능하고 충직한 일꾼 선출을 당부했다
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[세종=뉴스핌] 정성훈 기자 = 이재명 대통령은 3일 자신의 SNS(소셜미디어) X(엑스)에 부정부패 신고 포상금 제도를 적극 활용하겠다는 뜻을 밝혔다.
이 대통령은 "개인이든 기업이든 정부든, 부정부패를 신고하면 그 회수가액의 20~30%를 포상금으로 지급한다"며 "기업 담합을 신고하면 수백·수천억 원의 포상금을 받을 수 있다"고 말했다.
그는 최근 밀가루 담합 사건을 예로 들며 "관련 과징금이 약 7000억 원인데, 실제 담합에 관여한 임직원이 신고했다면 최대 2000억원가량을 포상금으로 지급할 수 있었다"고 설명했다.
이 대통령은 "앞으로 대한민국에서는 불법을 저지르고 타인에게 피해를 입히며 돈을 버는 것이 불가능하게 만들 것"이라며 공정하고 투명한 규칙 아래 성실하고 능력 있는 사람들이 기회를 얻을 수 있는 환경을 만들겠다고 강조했다.
그러면서 "부동산 투기국에서 프리미엄 금융국가로 변해가는 것처럼, 추격국가에서 선도국가를 넘어 대체불가 핵심국가로 가야 한다"며 "얼마든지 갈 수 있고 이미 가고 있다"고 밝혔다.
다만 이 대통령은 "투표를 포기하지 않고 유능하고 충직한 일꾼들을 잘 골라야 한다"는 조건을 덧붙였다.
jsh@newspim.com