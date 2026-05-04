'K-잠수함' 첫 태평양 횡단… 도산안창호함, 7000km 순항 끝 하와이 진주만 입항

3000톤급 잠수함, 1만4000km 대양 항로의 중간 기점 도달

진주만-히캄 기지서 연료·식량·예비부품 보급

캐나다 승조원 태우고 북상…한국 잠수함 첫 '태평양 루트' 개척

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 해군 3000톤급 잠수함 도산안창호함(장보고-III 배치-I 1번함)이 진해에서 출항해 태평양을 가로질러 약 7000km 이상을 항해한 끝에, 4일(한국시각) 미국 하와이 진주만-히캄 합동기지에 입항했다.

해군이 독자 설계·건조한 3000톤급 잠수함을 태평양 중앙의 미 전략거점까지 실제로 전개해 중간보급을 받고, 다시 캐나다 서부 해역까지 나아가는 '완전한 태평양 횡단 루트'를 밟는 것은 해군 역사상 처음이다.

한국ㆍ캐나다 해군 연합협력훈련 참가를 위해 지난 3월 25일 진해군항을 출항한 해군 3,000톤급 잠수함 1번함 도산안창호함(SS-Ⅲ)이 미국 괌을 거쳐 5월 4일(한국시간) 군수적재를 위해 하와이 진주만-히캄 합동기지에 입항했다.[사진= 해군 제공] 2026.05.04 gomsi@newspim.com

이번 항해는 지난 3월 25일 경남 창원 진해군항 출항 이후, 남해–필리핀해–괌 인근 해역을 거쳐 하와이에 이르는 원양 항로를 따라 진행됐다. 해군과 국방부가 밝힌 바에 따르면, 진해에서 최종 목적지인 캐나다 브리티시컬럼비아주 빅토리아 인근 에스퀴몰트 해군기지까지 편도 항로는 약 1만4000km(약 7700해리)로, 우리 해군 잠수함 역사상 최장 항해 기록이다.

진해∼하와이, 하와이∼캐나다 구간이 각각 약 절반씩을 나눠 가지는 구조여서, 하와이 진주만-히캄 기지는 도산안창호함의 첫 태평양 횡단 항해에서 사실상의 '허리 거점'으로 기능하고 있다.

도산안창호함은 하와이에서 연료와 식량, 생활물자, 잠수함 체계 유지에 필요한 예비 부품 등 장거리 항해용 군수품을 집중 보급받는다. 디젤-전기 추진과 공기불요추진체계(AIP)를 병행하는 재래식 잠수함 특성상, 수 주 이상 계속되는 대양 항해 중 적시에 연료와 식량, 소모성 부품을 공급받을 수 있는 미 해군 전진기지는 작전 지속능력을 좌우하는 '생명선'이다.

군 관계자들은 "도산안창호함이 괌에 이어 진주만 기지에서도 보급·정비 루틴을 체크함으로써, 향후 대양에서의 연합·다자훈련 참여와 장거리 파병 가능성을 검증하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

지난 3월 25일 진해군항을 출항한 도산안창호함(SS-Ⅲ) 승조원들이 미국 괌을 거쳐 5월 4일(한국시각) 군수적재차 하와이 진주만-히캄 합동기지에 입항했다. [사진= 해군 제공] 2026.05.04 gomsi@newspim.com

하와이 기항의 또 다른 의미는 캐나다 해군과의 연합훈련 준비다. 해군은 도산안창호함이 진주만-히캄 기지에서 캐나다 해군 잠수함 승조원 2명을 태우고 북상, 5월 말 빅토리아 에스퀴몰트 기지에 입항해 한·캐 연합협력훈련에 참가한 다. 이어 6월 말 하와이 인근 해역에서 미 해군 주관 다국적 해상훈련 '림팩(RIMPAC)'에 합류할 계획이라고 밝혔다.

도산안창호함은 이 과정에서 한국형 3000톤급 잠수함의 잠항 지속능력과 소음·센서 성능, 장거리 항해 안정성을 캐나다·미국 해군 앞에서 동시에 선보이게 된다.

해군 안팎에선 도산안창호함의 이번 항해를 "연안·근해 위주였던 한국 잠수함 운용이 본격적으로 '대양급' 단계에 진입했음을 보여주는 이정표"로 본다. 진해에서 하와이를 거쳐 캐나다 서부까지 이어지는 1만4000km 항로 자체가 한국 잠수함으로서는 사상 최초다. 뿐만 아니라 중간 기착지로 미 해군의 태평양 핵심 거점인 진주만을 활용함으로써 향후 인도·태평양 연합훈련과 방산협력을 염두에 둔 '전략 항로'를 선점했다는 평가다.

군 소식통은 "3000톤급 잠수함이 태평양 한가운데까지 나가 미 기지에서 보급을 받고, 다시 북미 서해안까지 올라가는 운용 패턴 자체가 한 세대 전 해군에선 상상하기 어려운 그림이었다"며 "이번 항해가 후속 배치-II·III 잠수함과 해외 잠수함 수출 사업의 신뢰도에도 긍정적 신호를 줄 것"이라고 말했다.

해군 3000톤급 잠수함 도산안창호함. 도산안창호함은 캐나다 빅토리아 에스퀴몰트 기지에 입항해 한·캐 연합협력훈련을 진행한 뒤, 6월 말 하와이 인근에서 미 해군 주관 다국적 해상훈련 '림팩(RIMPAC)'에 합류할 예정이다. [사진= 해군 제공] 2026.05.04 gomsi@newspim.com

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