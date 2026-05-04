안규백 장관, 청와대 특정경비지구 경계태세·방공대비 점검

수방사 특정경비지구 찾아… 군 기강·경호태세 강화 주문

드론·무인기 위협 속 방공진지 점검…"대충·형식주의 배격"

"초를 다투는 방공작전"…"실전 같은 교육훈련으로 대응" 주문

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 안규백 국방부 장관이 4일 오후 서울 청와대 일대를 담당하는 수도방위사령부 예하 특정경비지구를 찾아 경호·경비 및 방공작전 대비태세를 점검하고 장병들을 격려했다.

국방부에 따르면, 안 장관은 먼저 특정경비지구 경호·경비부대를 방문해 작전 지휘통제실에서 현장 및 화상회의(VTC)를 통해 예하 부대 지휘관들로부터 작전 현황을 보고받았다. 안 장관은 청와대 주변 경계작전을 수행하는 이 부대를 "전략적 최전방부대"로 규정했다. 그는 "대한민국의 군사력과 국방 역량은 이미 최고 수준"이라며 "국민이 안심할 수 있는 완벽한 작전수행태세를 현장에서 구현해 달라"고 당부했다.

안규백 국방부장관이 4일 오후 수도방위사령부 예하의 특정경비지구 경호·경비부대를 방문해 지휘통제실에서 지휘관들로부터 작전현황을 보고받고 작전태세를 점검하고 있다. [사진=국방부 제공] 2026.05.04 gomsi@newspim.com

안 장관은 이어 특정경비지구 주요 경호·경비시설을 도보로 직접 점검하며 현장 작전요원들을 만나 "국민과 가장 가까운 곳에서 임무를 수행하는 만큼 군 기강은 물론 경호·경비태세를 항상 최상의 상태로 유지해야 한다"고 강조했다. 그는 장병들에게 "대한민국의 상징을 수호한다는 자부심과 긍지를 갖고 기본과 원칙에 입각해 임무 완수에 최선을 다해 달라"고 주문했다.

방공작전 대비태세 점검에 나선 안 장관은 수방사 예하 방공진지를 찾아 드론·무인기 등 새로운 공중 위협에 대한 대응 태세를 살폈다. 그는 "방공작전 대비태세의 핵심은 기본과 원칙의 철저한 준수"라며 "지금까지 문제가 없었다는 안일한 인식이 큰 위험요소가 될 수 있는 만큼, 대충주의와 형식주의를 단호히 배격하고 모든 절차를 원칙대로 이행하는 문화가 정착돼야 한다"고 말했다.

또한 안 장관은 "기본과 원칙의 중요성을 간과하는 순간 부대 전투력과 국민 신뢰를 동시에 잃게 된다"고 지적하면서, 지휘관들에게 "계획(Plan)–실행(Do)–확인(See)–점검(Check) 체계를 철저히 이행해 사소한 위험요소까지 사전에 제거해야 한다"고 강조했다. 그는 "최근 무인기와 드론 등 새로운 위협이 증가하면서 방공작전의 중요성이 더욱 커지고 있다"며 "감시 및 타격자산이 첨단화·정교화될수록 이를 직접 운용하는 여러분의 책임감과 사명감 또한 커져야 한다"고 거듭 당부했다.

안규백 장관이 특정경비지구 경호·경비부대를 방문해 작전 지휘통제실에서 현장 및 화상회의(VTC)를 통해 예하 부대 지휘관들로부터 작전 현황을 보고받고 있다. [사진=국방부 제공] 2026.05.04 gomsi@newspim.com

안 장관은 "방공작전은 초를 다투는 싸움"이라고 규정하고 "평소 실전 같은 교육훈련을 통해 어떠한 상황에서도 즉각 대응이 가능한 빈틈없는 방공작전태세를 유지해야 한다"고 덧붙였다.

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