禹 의장, 독립전쟁기념관 후보지 방문..."일제와 총 들고 싸운 역사 기려야"

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침략 상징 공간에 기념공원 조성, 올해 연구용역 재개

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 우원식 국회의장이 4일 서울 용산구 소재 독립전쟁기념관 사업 후보지를 방문해 주한미군이 활용했던 운동시설과 클럽, 지원단, 도서관 건물 등을 둘러봤다.

우 의장은 이 자리에서 "독립전쟁기념공원을 조성하자는 논의는 2020년 봉오동·청산리 전투 전승 100주년을 맞아 제안된 것"이라며 "기본계획 수립 단계까지 진행됐다가 지난 정부에서 중단됐지만, 올해 연구용역 예산이 계획되면서 다시 추진될 수 있게 된 점을 매우 뜻깊게 생각한다"고 말했다.

우원식 국회의장이 4일 서울 용산구 소재 독립전쟁기념관 사업 후보지를 방문해 둘러보고 있다. [사진=국회의장실]

이어 "잘 알려지지 않았지만 일제강점기 일본과 치열하게 총을 들고 싸운 역사들이 있다"며 "군대 해산 이후에도 총을 내려놓지 않았던 의병전쟁의 역사를 제대로 조명하고 희생자들을 기리는 일은 국가 정체성을 세우는 데 꼭 필요하다"고 강조했다.

우 의장은 "이곳은 과거 일본군이 주둔했던 침략의 상징적 공간"이라며 "이곳에 독립전쟁의 역사를 기리는 기념공원을 조성해 장군들과 무명 용사들의 뜻을 기린다면, 앞으로 대한민국의 다음 100년을 준비하는 데 의미 있는 사업이 될 것"이라고 했다.

이날 행사에는 권오을 국가보훈부장관, 김이탁 국토교통부 제1차관 등이 함께했다.

allpass@newspim.com