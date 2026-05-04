돌보던 노인 집서 금품 훔친 50대 방문요양보호사 검거

의심 피하려 직접 신고

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =50대 방문요양보호사가 자신이 돌보는 80대 노인의 집에서 2000여만원 상당의 금품을 훔쳤다가 경찰에 붙잡혔다.

인천 부평경찰서는 절도 혐의로 요양보호사인 50대 A씨를 불구속 입건했다고 4일 밝혔다.

경찰 로고 [사진=뉴스핌 DB]

A씨는 지난달 7일 오후 2시께 인천시 부평구 80대 B씨 자택에서 금목걸이와 팔찌 등 시가 2000만원에 달하는 귀금속을 훔친 혐의를 받고 있다.

또 같은 달 17일 오전 9시 30분께 현금 20만원도 훔친 것으로 파악됐다.

A씨는 경찰 조사에서 "순간 욕심이 생겨서 귀금속과 현금을 훔쳤다"고 진술한 것으로 전해졌다.

A씨는 훔친 금목걸이 1개를 금은방에 800만원에 팔아 일부를 생활비로 사용한 것으로 조사됐다.

그는 범행 당시 B씨가 현금이 사라진 것을 알아차리자 의심을 피하기 위해 직접 112에 신고하기도 했다.

수사에 나선 경찰은 B씨 집에 요양보호사 외에 외부인 출입이 없었던 점 등을 확인, A씨를 추궁해 자백을 받아냈다.

hjk01@newspim.com