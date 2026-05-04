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뉴욕증시 프리뷰, 중동 리스크에 흔들린 월가…"미 군함 피격" 엇갈린 보도에 선물 급등락

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  • 4일 뉴욕 증시 선물이 중동 리스크에 급등락했다.
  • 이란 미 군함 공격 주장과 미국 부인으로 투자심리 흔들렸다.
  • 유가 3% 급등하고 트럼프 해협 개입 의지 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"미사일 피격" vs "사실 아냐"…엇갈린 보도에 시장 출렁
유가 급등…WTI 105달러·브렌트 111달러
이번 주 핵심 변수는 '고용'

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 4일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 미 주가지수 선물이 중동 지정학 리스크에 휘둘리며 급등락을 반복했다. 이란의 미 군함 공격 주장과 이를 부인하는 미국 측 입장이 엇갈리면서 투자심리가 크게 흔들린 모습이다.

미 동부시간 오전 9시 기준 다우존스 E-미니 선물은 138.0포인트(0.28%) 하락했고, S&P500 E-미니 선물은 5.50포인트(0.08%) 내렸다. 반면 나스닥100 E-미니 선물은 28.75포인트(0.10%) 상승했다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 플로어 스크린에 비친 핀터레스트 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ "미사일 피격" vs "사실 아냐"…엇갈린 보도에 시장 출렁

변동성의 직접적인 계기는 호르무즈 해협 인근 미 군함을 둘러싼 상반된 보도였다.

이란 반관영 매체 파르스 통신은 호르무즈 해협을 통과하려던 미 군함이 경고를 무시하다가 자스크 섬 인근에서 미사일 두 발을 맞았다고 주장했다. 또 이란 해군은 "미국-시온주의 군함의 해역 진입을 차단했다"고 밝혔으며, 해당 내용은 로이터가 이란 국영 TV를 인용해 전했다.

그러나 이후 미국 인터넷 매체 악시오스의 기자가 미국 고위 당국자를 인용해 공격 사실을 부인했다고 전하면서 시장은 낙폭을 줄였다. 미 중부사령부 역시 "미 해군 함정은 어떤 것도 타격을 입지 않았다"고 밝혔다.

결국 해당 사건은 독립적으로 확인되지 않은 상태로 남아 있으며, 투자자들은 관련 헤드라인에 민감하게 반응하는 모습을 보였다.

중동 긴장이 고조되면서 국제유가는 급등했다.

미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 3% 상승해 배럴당 105달러를 웃돌았고, 브렌트유 선물도 3% 올라 111달러를 상회했다. 한때 더 크게 올랐지만, 이란 측 주장에 대한 반박 보도가 나오면서 상승폭은 일부 축소됐다.

트럼프 "해협서 선박 구출"…'프로젝트 프리덤' 발표

도널드 트럼프 대통령은 3일 자신의 소셜미디어인 트루스소셜을 통해 '프로젝트 프리덤'을 발표하며 호르무즈 해협에 개입 의지를 밝혔다.

그는 "분쟁과 무관한 국가의 선박을 해협에서 안전하게 이탈시키겠다"고 밝혔지만 구체적인 실행 계획은 공개하지 않았다.

한편 이란은 전쟁 배상금 지급과 제재 해제, 해협 통제 체계 개편 등을 포함한 14개항 협상안을 미국에 제시했다. 그러나 트럼프 대통령은 해당 제안에 대해 부정적인 입장을 보이며 협상은 여전히 교착 상태에 놓여 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.05.01 mj72284@newspim.com

"실적은 강하지만 전쟁은 부담"…시장 양면성

최근 글로벌 증시는 강한 기업 실적에 힘입어 상승세를 이어왔다. 실제로 지난 주말 S&P500과 나스닥 지수는 장중 및 종가 기준 사상 최고치를 경신했다. S&P500은 0.29%, 나스닥은 0.89% 상승했으며, 다우지수만 0.31% 하락했다.

뱅크오브아메리카(BofA)의 퀀트 전력가인 나이젤 터퍼는 "강한 글로벌 실적 사이클이 주식시장 상승을 지지하고 있다"고 평가했다.

또 울프 리서치의 크리스 세니엑은 "대형 기술주의 견조한 실적이 인공지능(AI) 테마를 계속 강화할 것"이라며 반도체·메모리 등 기술주 강세가 이어질 가능성을 제시했다.

그러나 미·이란 전쟁은 여전히 시장의 핵심 부담 요인이다. 분쟁이 3개월째 이어지면서 유가 상승과 공급 불안이 글로벌 경제 전반에 압박을 가하고 있기 때문이다.

애넥스 웰스 매니지먼트의 브라이언 제이콥슨은 "전쟁이 일정 기간 내 해소될 수 있다면 시장은 이를 견딜 수 있다"면서도 "현재 상황이 일시적이라는 점을 인식하는 것이 중요하다"고 말했다.

개별 종목·가상자산…M&A·규제 기대에 엇갈린 흐름

개별 종목에서는 ▲게임스탑(GME)이 ▲이베이(EBAY) 인수 제안을 내놓은 이후 개장 전 거래에서 약 5% 하락한 반면, 이베이는 6% 상승했다.

또 ▲아마존(AMZN)이 물류망을 외부에 개방하겠다고 밝히자 ▲페덱스(FDX)와 ▲유나이티드 파셀 서비스(UPS) 주가는 각각 3% 이상 하락했다.

가상자산 관련주도 상승했다. 미국 의회가 스테이블코인을 '화폐'로 규정하는 방향에 합의하면서 ▲코인베이스(COIN)와 ▲서클(CRCL)은 2~5% 올랐다.

비트코인은 7만8000달러선에서 거래되며, 주말 한때 8만 달러를 돌파한 뒤 상승폭을 일부 반납했다.

◆ 이번 주 핵심 변수는 '고용'

이번 주 시장의 최대 변수는 8일(금요일) 발표가 예정된 미국의 4월 고용보고서다. 

시장에서는 신규 고용이 5만3000건 증가에 그칠 것으로 예상하고 있으며, 이는 직전 17만8000건 대비 크게 둔화된 수준이다. 실업률은 4.3%로 유지될 전망이다. 이에 앞서 5일에는 3월  JOLTs(구인·이직 보고서), 6일에는 4월 ADP 비농업 부문 고용 지표가 각각 발표를 앞두고 있다.

더불어 이번 주에는 팔란티어(4일 장 마감 후)와 AMD(5일 장 마감 후) 등 주요 AI 및 반도체 기업의 실적 발표도 예정돼 있어 관심이 모아진다.

koinwon@newspim.com

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코르다 '6개대회 연속 2위 이상' 대기록 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 세계 1위 넬리 코르다가 멕시코 필드마저 정복하며 미국여자프로골프(LPGA) 전설 소렌스탐과 어깨를 나란히 했다. 코르다는 4일(한국시간) 멕시코 플라야 델 카르멘의 엘 카말레온 골프코스(파72)에서 열린 리비에라 마야 오픈(총상금 250만 달러) 최종 라운드에서 이글 1개와 버디 2개, 보기 1개를 묶어 3언더파 69타를 쳤다. 최종 합계 17언더파 271타를 기록한 코르다는 2위 아피차야 유볼을 4타 차로 따돌리고 우승컵을 들어 올렸다. 시즌 3승이자 통산 18승이다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 넬리 코르다가 4일(한국시간) 리비에라 마야 오픈 우승 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다. [사진=LPGA] 2026.05.04 psoq1337@newspim.com 올 시즌 출전한 6개 대회에서 우승 3회, 준우승 3회를 기록한 코르다는 2001년 소렌스탐이 작성한 시즌 개막 후 6개 대회 연속 준우승 이상 기록과 타이를 이뤘다. 개막전 힐튼 그랜드 베케이션스 토너먼트 오브 챔피언스와 셰브론 챔피언십에서 우승했고, 포티넷 파운더스컵·포드 챔피언십·아람코 챔피언십에서는 3연속 준우승을 기록했다. 3타 차 단독 선두로 최종 라운드에 나선 코르다는 5번 홀(파5) 이글을 시작으로 6, 7번 홀 연속 버디를 낚으며 초반에 승기를 굳혔다. 마지막 18번 홀(파5)에서는 티샷이 숲으로 향하며 분실구 위기를 맞았으나 장거리 퍼트를 성공시키며 보기에 그치는 집중력을 보였다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 넬리 코르다가 4일(한국시간) 리비에라 마야 오픈 18번홀에서 챔피언 퍼트를 넣고 기뻐하고 있다. [사진=LPGA] 2026.05.04 psoq1337@newspim.com 주수빈은 버디 4개와 보기 2개로 2타를 줄여 합계 6언더파 282타, 단독 8위에 올랐다. 2023년 투어 합류 이후 통산 두 번째 톱10이다. 2라운드 공동 62위로 컷을 통과한 강민지는 3~4라운드에서 반등했다. 최종일 보기 없이 버디 4개를 기록하며 합계 5언더파 283타, 공동 9위로 데뷔 첫 톱10에 진입했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 주수빈. [사진=LPGA] 2026.05.04 psoq1337@newspim.com [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 강민지. [사진=LPGA] 2026.05.04 psoq1337@newspim.com 임진희는 합계 4언더파 284타로 공동 13위에 올라 순위를 끌어올렸고, 루키 황유민은 대회 첫 60대 타수(69타)를 기록하며 합계 3언더파 285타, 공동 20위로 대회를 마쳤다. psoq1337@newspim.com 2026-05-04 07:15
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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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