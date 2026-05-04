국민의힘 공관위 "정진석 공천 심사, 7일까지 결론"

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"윤리위 7일까지 결론 내면...공관위도 진행"

김태흠 예비후보 등록·출마 선언 무기한 연기

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 국민의힘 공천관리위원회는 4일 윤석열 전 대통령 비서실장을 지낸 정진석 전 국회 부의장의 충남 공주·부여·청양 국회의원 보궐선거 공천 심사와 관련해 당 윤리위원회 판단을 기다리겠다는 입장을 밝혔다.

국민의힘 최고위원회가 정 전 부의장 공천 여부를 공관위의 자율 판단 사안으로 정리했지만 공관위는 윤리위가 먼저 후보 적격 여부를 판단해야 심사를 진행할 수 있다는 입장을 유지했다. 윤리위 개최를 재차 촉구한 셈이다.

헌법재판관 미임명과 졸속 지명 등 혐의로 기소된 정진석 전 대통령비서실장이 지난 4월10일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 공판에 출석하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

박덕흠 공관위원장은 이날 오후 서울 여의도 중앙당사에서 비공개회의를 마친 뒤 기자들과 만나 "오늘 윤리위가 결정하면 저희도 결정하려 했는데 윤리위 일정이 잡히지 않고 회의가 열리지 않아 결정을 하지 못했다"고 말했다.

박 위원장은 "공관위 회의는 7일로 잡아놨다"며 "윤리위가 7일 안에 회의를 열어 결론을 내면 7일 늦게라도 회의를 열어 정 전 부의장에 대한 면접까지 진행할 계획"이라고 밝혔다.

다만 한 차례 취소됐던 윤리위 개최 여부는 여전히 불투명하다. 당내에서 '친윤 핵심' 인사 공천을 둘러싼 비판이 공개적으로 제기된 만큼, 정 전 부의장을 사실상 공천에서 배제하는 절차로 가는 것 아니냐는 관측도 나온다.

박 위원장은 '윤리위가 7일까지 후보 적격 여부를 통보하기로 했느냐'는 질문에는 "윤리위와 따로 소통한 것은 아니다"라며 "윤리위 결과가 오면 7일까지 면접 등 심사를 진행하겠다는 뜻"이라고 설명했다.

이어 "7일 전까지 윤리위가 검토를 마치고 자격이 없다고 하면 공관위가 회의를 열 필요가 없고 자격이 있다고 하면 7일 심사와 면접을 거쳐 결정할 계획"이라며 "윤리위가 내일이라도 결론을 내면 공관위도 즉시 회의를 열어 신속히 마무리할 수 있다"고 말했다.

경선이 치러질 경우 최종 후보 확정 시한인 9일이 조정될 가능성도 언급했다. 박 위원장은 관련 질문에 "다시 일정을 잡아야 할 것"이라며 "여론조사에는 최소 3일 정도가 걸린다"고 했다.

정 전 부의장 공천 시 탈당 후 무소속 출마까지 시사했던 김태흠 충남지사 후보는 이날 예정했던 선거관리위원회 예비후보 등록과 오는 6일 공식 출마 선언을 모두 무기한 연기했다.

jane94@newspim.com