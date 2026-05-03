씨티 그룹, '노조 리스크'에 삼성전자 목표가 하향 조정

AI 핵심 요약beta
- 씨티그룹이 3일 삼성전자 목표주가를 32만 원에서 30만 원으로 낮췄다.
- 노조 총파업 이슈로 대규모 성과급 충당금 발생을 예상했다.
- 2026~2027년 영업이익이 10~11% 하향될 수 있다고 분석했다.
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[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 글로벌 투자은행(IB) 씨티그룹이 삼성전자 노동조합의 총파업 이슈를 반영해 목표주가를 소폭 낮췄다.
3일 금융투자 업계에 따르면 씨티그룹 피터 리 애널리스트는 지난달 30일 발표한 보고서에서 삼성전자에 대한 투자의견 '매수(Buy)'를 유지하면서도, 목표주가를 기존 32만 원에서 30만 원으로 6.3% 하향 조정했다.
리 애널리스트는 고조되는 노사 갈등에 따라 대규모 성과급 충당금이 발생할 수 있고, 이는 실적에 악영향을 줄 것으로 예상했다. 보고서는 충당금이 반영될 경우 삼성전자의 2026~2027년 영업이익이 당초 추정보다 각각 10~11% 하향 조정될 수 있다고 봤다.
리 애널리스트는 "2027년 메모리 부족 현상이 더 심화될 것으로 예상되는 등 메모리 사이클 강세 자체는 시장 컨센서스와 부합할 것"이라고 분석했다. 삼성전자의 고대역폭메모리(HBM) 매출 역시 대폭 늘어날 것으로 봤다.
하지만 그는 "단기 실적 가시성 측면에서는 보수적 시각을 견지한다"고 했다. 노조 리스크가 단기 실적에 작지 않은 변수로 작용할 수 있다는 의미다.
hong90@newspim.com