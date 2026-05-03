한중일, 금융안전망 강화 공조 약속…중동 리스크 공감대

AI 핵심 요약beta
- 한·중·일 3국이 3일 우즈베키스탄에서 열린 제26차 재무장관·중앙은행총재 회의를 통해 금융안정 협력을 강화하기로 했다.
- 중동 전쟁 여파로 확대된 대외 불확실성과 하방 위험에 공동 대응하기 위해 지역 금융안전망 점검과 위기 대응 공조 필요성에 공감했다.
- 3국은 2400억달러 규모의 다자 통화스왑 체계인 치앙마이 이니셔티브 다자화의 실효성을 높이고 감시 역량을 강화하기로 합의했다.
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AMRO 역량 강화 협력
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 중동 전쟁 여파로 대외 불확실성과 하방 위험이 커지자 한·중·일 3국이 금융안정 협력을 강화하기로 했다. 각국 재무당국과 중앙은행은 지역 금융안전망을 점검하고 위기 대응 공조 필요성에 공감했다.
재정경제부는 3일 구윤철 부총리 겸 장관이 우즈베키스탄 사마르칸트에서 열린 '제26차 한중일 재무장관·중앙은행총재 회의'를 주재했다고 밝혔다.
이번 회의는 한·중·일 재무장관과 중앙은행 총재가 역내 경제·금융 협력 방안을 논의하고, 아세안+3 회의 의제를 사전 점검하는 연례 협의체다. 올해는 한국이 의장국을 맡았다.
3국은 최근 중동 전쟁이 거시경제에 미치는 영향을 공유하고 각국 대응 방향을 논의했다. 지난해 대외 불확실성에도 3국 경제가 비교적 견조한 흐름을 이어왔지만, 최근 전쟁 여파로 불확실성과 하방 위험이 확대됐다는 데 의견을 같이 했다.
구 부총리는 ▲저출산·고령화 ▲성장잠재력 저하 ▲공급망 안정 등 구조적 과제를 3국이 공통으로 안고 있다고 짚었다. 이어 지속 가능한 성장과 공동 번영을 위해 정보 공유와 공동 대응이 필요하다고 강조했다.
금융 협력 측면에서는 지역 금융안전망 강화가 핵심 의제로 제시됐다. 3국은 역내 위기 대응 장치인 '치앙마이 이니셔티브 다자화(CMIM)'의 실효성을 높이고, 감시기구인 아세안+3 거시경제조사기구의 역량을 강화하는 데 협력하기로 했다. CMIM은 총 2400억달러 규모의 다자 통화스왑 체계로, 한국 분담금은 384억달러(약 57조원)다.
3국 재무당국과 중앙은행은 대외 불확실성이 확대되는 상황에서 긴밀한 소통과 연대를 통해 역내 금융안정에 기여할 수 있다는 데 공감대를 형성했다. 차기 회의는 일본 나고야에서 개최할 예정이다.
rang@newspim.com