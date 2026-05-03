박덕흠 "국민에 역행하는 공천 안할 것"…정진석 공천 논란 진화

AI 핵심 요약beta
- 박덕흠 국민의힘 공천위원장이 3일 정진석 전 비서실장 출마 선언 논란을 진화했다.
- 그는 페이스북에서 지도부가 국민 생각에 역행하지 않고 공정하게 공천한다고 밝혔다.
- 당 윤리위는 전날 정 전 실장 복당 논의를 연기했다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 최근 정진석 전 대통령 비서실장이 충남 공주·부여·청양 지역구 재보궐 선거 출마를 선언하면서 당내 논란이 불거지자 박덕흠 국민의힘 공천관리위원장이 진화에 나섰다.
박 위원장은 3일 페이스북을 통해 "국민과 당원들의 생각에 역행하는 행위는 지도부가 생각조차 하지 않을 것"이라며 이같이 밝혔다.
박 위원장은 "국민의힘 지도부는 공정과 상식을 갖고 있다"며 "본선에서 경쟁력 있는 후보가 누구인지, 누가 민주당 후보를 꺾고 승리를 거둘 것인지, 그뿐만 아니라 선거 전체에 미칠 수 있는 영향력까지 고려해 상황을 면밀히 살피고 있다"고 했다.
그러면서 "일어나지도 않은 일을 두고 이야기하니 억장이 무너진다. 혹시라도 공천 결과가 국민과 우리 당 기대와 다르게 나오면 그때 이야기하라"면서 "자중지란을 경계하고 우리 모두 단일대오하자"고 촉구했다.
한편 국민의힘 당 윤리위원회는 전날 비공개회의를 열고 정 전 비서실장의 복당 신청을 논의할 예정이었으나 돌연 연기했다. 정 전 비서실장은 윤석열 전 대통령의 최측근으로 12·3 비상계엄 당시 관련 증거를 인멸한 혐의로 수사를 받고 있다.
jeongwon1026@newspim.com