차세대중형위성 2호, 팰컨9 타고 우주로…산업체 독자개발 첫 위성 발사

AI 핵심 요약beta
- 우주항공청은 3일 차세대중형위성 2호를 스페이스엑스 팰컨9에 실어 발사했다.
- 위성은 발사 60분 후 분리되며 75분 후 첫 교신으로 궤도 안착 확인한다.
- KAI 주도로 독자 개발한 위성은 정밀 관측과 해외 수출로 활용된다.
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한국항공우주산업 독자 기술 개발 완료
정밀 영상 활용 국토 관리·해외 시장 진출
[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 차세대중형위성 2호가 3일 오후 4시(한국시간) 미국 캘리포니아주 반덴버그 우주군기지에서 스페이스엑스(SpaceX) 팰컨9에 실려 발사됐다.
이날 우주항공청에 따르면 위성은 지난 한 달여간 반덴버그 기지에서 기능점검과 연료주입 등 사전 준비를 모두 마치고 발사대에 올랐다.
위성은 발사 60분 후 팰컨9으로부터 분리되며, 이후 15분 뒤인 발사 약 75분 후 노르웨이 스발바드 지상국과 첫 교신을 시도한다. 교신이 성공하면 목표 궤도 안착 여부를 최종 확인할 수 있다. 차세대중형위성 2호는 고도 약 498km 저궤도에서 약 4개월간 초기운영 과정을 거쳐 2026년 하반기부터 본격 임무에 투입된다.
이번 발사는 한국 우주 산업사에서 의미 있는 이정표로 평가된다. 차세대중형위성 2호는 국내 산업체가 주관해 독자 개발한 첫 번째 위성이다.
총괄주관기관인 한국항공우주산업(KAI)은 2015년부터 차세대중형위성 1호 개발에 한국항공우주연구원(항우연)과 공동설계팀으로 참여해 기술을 이전받았고, 이를 토대로 2호 사업을 주도적으로 완수했다.
사업기간은 2018년 1월부터 오는 2026년 8월까지이며, 500kg급 표준형 플랫폼 확보와 함께 흑백 0.5m급·컬러 2m급의 정밀 지상관측 역량을 갖췄다.
위성 본체와 일부 핵심 탑재체를 국내 기술로 개발함으로써 한국의 독자적 우주 개발 역량을 검증했다는 점도 주목된다. 정부는 이번 성과가 후속 위성 개발과 글로벌 우주 산업 경쟁력 강화로 이어질 것으로 기대하고 있다.
차세대중형위성 2호가 제공할 정밀 지상관측 영상은 다양한 공공 분야에 활용된다. 지상관측과 변화 탐지, 지도 제작, 도시계획 수립 등 국토 자원 관리는 물론, 태풍·폭설·홍수·산불 등 재해재난 현장 관측과 대응에도 쓰인다. 독자적 위성 영상 확보를 통한 국가 공간정보 서비스 활성화도 기대된다.
정부와 KAI는 이번에 확보한 중형위성 표준플랫폼과 국산화 기술을 바탕으로 중동·남미 등 해외 시장 진출도 추진한다. 항공기 수출과 연계해 사우디아라비아·페루·인도네시아 등을 대상으로 한 위성 수출 사업화도 본격 추진할 예정이다.
biggerthanseoul@newspim.com