외교부 "호르무즈 정박 한국 선박 폭발·화재…24명 탑승 중 인명 피해 없어"

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[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 외교부는 4일 밤 "호르무즈 해협 안쪽 아랍에미리트(UAE) 인근 해역에 정박 중이던 한국 선사 운용 선박 1척(HMM NAMU·파나마 국적)에서 폭발과 함께 화재가 발생했다"고 밝혔다.

외교부는 이날 밤 언론 공지를 통해 한국시간으로 이날 저녁 8시40분께 사고가 발생했다고 전했다.

외교부는 4일 밤 "호르무즈 해협 안쪽 아랍에미리트(UAE) 인근 해역에 정박 중이던 한국 선사 운용 선박 1척에서 폭발과 함께 화재가 발생했다"고 밝혔다. 사진은 호르무즈 해협을 통과하고 있는 선박. [사진=로이터 뉴스핌]

이 선박에는 한국 국적 선원 6명과 외국 국적 선원 18명이 탑승 중이었으며 현재까지 인명 피해는 없는 것으로 파악됐다.

일단 선박의 기관실 좌현이 폭발한 것으로 알려졌으며 외교부는 폭발과 화재 발생 원인, 구체 피해 현황을 확인 중에 있다.

미국은 이날 페르시아만에 갇힌 민간 선박이 호르무즈 해협을 통과해 탈출할 수 있도록 군용기와 군함으로 호위하는 '프로젝트 프리덤'(해방 프로젝트) 작전을 개시했다.

정부는 이번 사안에 대해 관련국들과 긴밀히 소통하며 호르무즈 해협 안쪽 한국 선박·선원의 안전을 위해 필요한 조치를 취해 나갈 것이라고 밝혔다.

opento@newspim.com