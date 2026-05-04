민주 "호르무즈 선박 피격, 선원 안전 최우선"…정부에 신속 대처 촉구

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HMM 선박 기관실 폭발 흔적…인명피해 없어

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 더불어민주당은 4일 호르무즈 해협 인근에서 발생한 HMM 선박 피격 추정 사고와 관련해 선원의 안전 확보를 최우선으로 하겠다고 밝혔다.

강준현 수석대변인은 이날 서면브리핑을 통해 "오늘 밤 호르무즈 해협 안측 움알쿠와인항 항계 밖 수역에 정박 중이던 HMM 선박에서 피격으로 추정되는 상황이 발생했다"며 "다행히 인명 피해는 없는 것으로 파악되고 있으나, 기관실 좌현 폭발 흔적이 있는 것으로 보고되고 있다"고 전했다.

호르무즈 해협이 사실상 봉쇄되면서 오만에 정박 중인 유조선 [사진=로이터 뉴스핌]

강 대변인은 "무엇보다 선원의 안전이 최우선"이라며 "정부는 우리 선원 6인과 외국인 선원 18인이 무사할 수 있도록 신속하고 정확하게 대처해주기를 바란다"고 촉구했다.

이어 "더 이상의 선박 피해가 없도록 관계 부처에서도 각별하게 외교적 노력을 기울여 주시기 바란다"고 강조했다.

민주당은 "국민과 함께 선원과 선박의 안전을 기원하고, 선원의 안전과 무사 귀환을 위해 상황을 주시하며 취할 수 있는 모든 조치를 다하겠다"고 다짐했다.

아울러 "피격의 원인이 확인되는대로 호르무즈 인근의 우리 국민과 재산의 안전을 보다 더 확보할 수 있는 방안 역시 적극적으로 모색하겠다"고 덧붙였다.

kimsh@newspim.com