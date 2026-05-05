[종합] 호르무즈 해협 韓 선박 폭발·화재…정부 "피격 여부 확인중"

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美 '프로젝트 프리덤' 작전 속 발생…정부, 피격 여부·원인 조사

HMM 운용 화물선 기관실서 폭발…한국인 6명 등 선원 24명 전원 무사

[서울=뉴스핌] 이윤애 유신모 김승현 기자 = 호르무즈 해협 내 정박 중이던 한국 선박 1척에서 폭발과 화재가 발생한 가운데 정부는 4일 피격 여부 등 사실관계 파악에 나섰다. 현재까지 인명 피해는 없는 것으로 파악됐다.

4일 외교부와 해양수산부(해수부) 등에 따르면 한국시간으로 이날 오후 8시 40분께 호르무즈 해협 안쪽 아랍에미리트(UAE) 인근 해역에 정박 중이던 한국 선사 운용 선박 1척에서 폭발과 함께 화재가 발생했다.

이 선박은 파나마 국적으로, HMM이 운용하는 화물선(HMM NAMU호)이다. 한국 국적 선원 6명과 외국 국적 18명이 탑승 중이며 현재까지 인명 피해는 없는 것으로 확인됐다.

호르무즈해협 부근 오만해에서 공격을 당한 유조선에서 검은 연기가 솟아 오르고 있는 모습. 사진은 본 기사 내용과 직접 관련이 없습니다. [사진=로이터 뉴스핌]

화재는 선박 기관실 좌현 부근에서 폭발음과 함께 발생한 것으로 전해졌다. 정부는 폭발 및 화재 원인과 구체적인 피해 상황을 확인 중이다.

외교부 관계자는 "폭발 및 화재 발생 원인과 구체 피해 현황 등은 확인 중"이라며 "정부는 이번 사안에 대해 관련국들과 긴밀히 소통하며 호르무즈 해협 안쪽 한국 선박·선원의 안전을 위해 필요한 조치를 취해 나갈 것"이라고 말했다.

특히 이번 사고는 미국이 걸프 해역 민간 선박의 안전 통과를 지원하기 위해 군용기와 군함을 동원한 '프로젝트 프리덤(Project Freedom)' 작전을 개시한 가운데 발생했다는 점에서 긴장감을 높이고 있다.

한편 정치권에서도 우려와 함께 정부의 신속한 대응을 촉구했다.

강준현 더불어민주당 수석대변인은 이날 밤 서면브리핑을 통해 "무엇보다 선원의 안전이 최우선"이라며 "정부는 우리 선원 6인과 외국인 선원 18인이 무사할 수 있도록 신속하고 정확하게 대처해주기를 바란다"고 촉구했다.

이어 "더 이상의 선박 피해가 없도록 관계 부처에서도 각별하게 외교적 노력을 기울여 주시기를 바란다"며 "국민과 함께 선원과 선박의 안전을 기원하고, 선원의 안전과 무사 귀환을 위해 상황을 주시하며 취할 수 있는 모든 조치를 다하겠다"고 했다.

정희용 국민의힘 사무총장은 이날 페이스북에 "현재까지 인명 피해는 없는 것으로 파악되지만, 결코 안심할 수 없는 중대한 상황"이라며 "정부는 우리 선박과 선원의 안전을 최우선에 두고, 현지 상황을 면밀히 파악해 필요한 모든 조치를 신속히 취해야 한다"고 강조했다.

그러면서 "이번 사고의 정확한 경위와 원인을 한 점 의혹 없이 철저히 밝혀야 할 것"이라며 "정부의 신속하고도 책임 있는 대응을 강력히 촉구한다"고 덧붙였다.

yunyun@newspim.com opento@newspim.com kimsh@newspim.com