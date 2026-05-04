[패치노트] 프렌즈팝콘·스톤에이지 키우기·메이크 드라마: MAD·배틀그라운드 外

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 카카오게임즈는 모바일 퍼즐게임 '프렌즈팝콘'에 인기 애니메이션 '짱구는 못말려'와의 2차 컬래버레이션을 진행한다. 오는 31일까지 '액션가면 짱구 이벤트'를 진행한다. 이벤트 기간 동안 스테이지 10개를 클리어하면 블록을 쉽게 제거할 수 있는 '액션가면 짱구' 아이템 효과가 발동돼 이후 스테이지를 빠르게 공략할 수 있다. 해당 아이템을 1회 이상 발동한 이용자는 자동으로 경품 이벤트에 응모된다. 17일까지 응모한 이용자 중 1명에게 '루이비통 가방', 18일부터 31일까지 응모한 이용자 중 1명에게 '백화점 상품권 100만원권'을 추첨해 증정한다. '못말리는 짱구의 빙고 이벤트'를 오는 10일까지 1차, 18일부터 24일까지 2차로 나뉘어 진행한다. 또한, 9일까지 짱구의 친구들이 주문한 아이스크림 재료를 모아 주문을 완료하는 '떡잎마을 아이스크림 트럭 이벤트'를 실시한다. 11일부터 16일까지 '짱구의 성장 앨범 만들기 이벤트', 18일부터 23일까지 '분실물 모으기 이벤트', 25일부터 30일까지 '짱구 탐정의 물건 찾기 이벤트'를 진행한다.

넷마블 '스톤에이지 키우기', GS25 프로모션 [사진=넷마블]

넷마블은 모바일 방치형 RPG '스톤에이지 키우기'에서 구글플레이 기프트 카드 제휴 프로모션을 실시한다. 오는 31일까지 전국 GS25 오프라인 매장에서 구글플레이 기프트 카드를 구매하고 '우리동네GS' 앱을 통해 참여할 수 있다. 이용자는 앱 로그인 후 GS ALL POINT 적립 시 스탬프를 획득할 수 있다. GS PAY로 결제할 경우 자동 지급된다. 현금 및 신용카드 결제 시에는 QR코드 스캔 또는 휴대폰 번호를 통해 적립할 수 있다. 이용자들은 구글플레이 기프트 카드 구매 금액별로 '스톤에이지 키우기'의 주요 재화인 '블루젬', '포획권', '펫 뽑기권'을 계정당 1회 한정 획득 가능하다. 이벤트 참가 시 함께 제공되는 스탬프를 모아 '구글 기프트 카드 50만원권' 등 경품에 응모할 수 있다. 인게임 아이템 및 경품은 이벤트 종료 이후 일괄 지급되며 예산 소진 시 조기 종료될 수 있다.

위메이드커넥트의 모바일 서브컬처 RPG 신작 '메이크 드라마: MAD'의 사전예약을 실시한다. '메이크 드라마: MAD'는 완성도 높은 일러스트로 구현한 미소녀 캐릭터를 수집하고 육성하는 서브컬처 RPG신작이다. 사전예약은 구글 플레이와 원스토어 등 주요 앱 마켓을 통해 진행한다. 참여자에게는 정식 출시 후 사용할 수 있는 캐릭터 '엘리시아'와 소환권, 인게임 재화, 성장 아이템 등 풍성한 보상이 지급된다. 위메이드커넥트는 사전예약을 진행한 이후 국내 시장에 '메이크 드라마: MAD'를 정식 출시할 계획이다. 론칭 버전은 게임의 콘셉트와 콘텐츠 표현 확장성을 고려해 청소년이용불가 등급으로 선보일 예정이다.

카카오게임즈가 크래프톤 'PUBG: 배틀그라운드(이하 배틀그라운드)'의 오프라인 행사 '캠퍼스 치킨 드랍 VOL.2'를 개최한다. 행사는 오는 19일부터 20일까지 서울시립대학교, 오는 28일부터 29일까지 연세대학교 신촌캠퍼스에서 각각 진행된다. 카카오게임즈 PC 톡채널 팔로우를 인증한 현장 관람객에게는 '춘식이 썬캡'을 제공한다. '순발력 파밍', '에임 회피', '블루존 탈출' 등 3종의 메인 미션이 진행된다. 1개 미션 완료 시 리무버블 스티커와 부채 등 기본 굿즈를 지급한다. 2개 완료 시 치킨 1박스와 보너스 경품 응모권을 제공한다. 3개 미션을 모두 완료한 참가자에게는 슬로건 타월, 스틸 키링, 짐색 가운데 1종이 포함된 스크래치 쿠폰을 지급한다. 응원 게시판에 메시지를 남긴 방문객에게는 먼작귀 x 카카오프렌즈 메모지를 제공한다. '배틀그라운드' 이용자 인증 시 500 지코인(G-Coin) 쿠폰(30일 기간제)을 지급한다. 치킨 박스 수령자를 대상으로 BENQ 무선마우스, PUBG x 카카오프렌즈 콜라보 상품 등 랜덤 경품 당첨 기회도 제공된다.

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