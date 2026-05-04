한화에어로, KAI 지분 5% 돌파…단순투자→경영참여 전환

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올해 연말까지 5000억원 추가 투자 계획

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한화에어로스페이스가 4일 한국항공우주(KAI) 지분 5%를 넘겼다. 이날 KAI 주식 10만주를 추가 취득해 관계사를 포함한 지분율을 5.09%로 늘렸다. 지난 3월 16일 4.99% 지분을 확보한 지 약 3주 만의 추가 매입이다.

지분율이 5%를 초과하면서 한화에어로스페이스는 KAI 지분 보유 목적을 '단순투자'에서 '경영참여'로 변경했다. 올해 연말까지 총 5000억원을 투자해 KAI 주식을 매입할 계획이다. 경영참여 구체 계획은 검토 중이며, 의사결정 과정에 참여할 필요가 있을 경우 주주로서 적법한 절차에 따라 진행할 방침이다.

한화에어로스페이스 CI. [사진=한화에어로스페이스]

양사는 지난 2월 방산·우주항공협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 한화에어로스페이스는 지상방산, 항공엔진, 항공전자, 레이더, 우주발사체 등에서 경쟁력을 갖고 있고, KAI는 국내 유일의 완제기 개발·제작 업체이자 위성개발 및 공중전투체계 기술력을 보유하고 있다.

양사는 KF-21 수출 경쟁력 강화, 국산 전투기 장착용 장거리 공대공 미사일 개발, 특수작전용 헬기 성능개량 사업 등 다양한 방산 분야에서 협력을 확대해왔다. MOU는 첨단 항공엔진 국산화 개발 및 체계 통합, 수출 목적의 무인기 공동개발 및 글로벌 마케팅, 위성·발사체·서비스를 포함한 글로벌 상업 우주 시장 공동 진출 등을 협력 분야로 담았다.

한화에어로스페이스는 경남 창원, KAI는 경남 사천에 사업장을 두고 있다. 지난해 양사 매출은 13조원, 직접고용 인원은 1만명을 넘어섰다.

y2kid@newspim.com