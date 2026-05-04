이철우-추경호 4일 박근혜 전 대통령 방문...TK권 보수세력 결집 겨냥

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이 후보 "박 전대통령, 대구·경북시민들 깊게 믿고 계신다"

[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 김용락 기자 = 국민의힘 이철우 경북도지사 예비 후보와 추경호 대구시장 예비 후보가 4일 나란히 박근혜 전 대통령을 찾았다.

이날 방문에는 구자근 국민의힘 경북도당위원장, 이인선 대구시당위원장과 유영하 의원이 함께했다.

국민의힘 이철우 경북도지사 예비후보와 추경호 대구시장 예비후보가 4일 박근혜 전 대통령을 방문하고 기념촬영하고 있다.[사진=이철우 예비후보 캠프]2026.05.04 nulcheon@newspim.com

'6·3 지방선거'를 앞두고 '이-추 원팀'으로 TK권 보수 세력 결집에 나선 모양새다.

이철우 후보는 방문 자리에서 "물가 상승 등으로 국민들의 걱정이 큰 상황이며, 대구와 경북을 비롯해 많은 국민이 박 전 대통령을 직접 만나 뵙기를 간절히 바라고 있다"며 박 전 대통령의 선거 지지를 요청했다.

이에 박 전 대통령은 "정확한 날짜를 지금 말씀드리기는 어렵지만, 언젠가는 날을 잡고 국민께 인사드리겠다"고 화답한 것으로 전해졌다.

이 후보는 "6일 예정된 영남권 국민의힘 광역단체장 후보들의 만남과 공소 취소 관련 특검법 저지를 위한 공동 대응에 나설 예정이라고 말씀드리니 대구와 경북 두 후보님은 물론 영남권의 다른 후보님들도 당선되어 오시라고 격려의 말을 전했다"고 말했다.

이 후보는 "박 전 대통령께서 이번 선거에 많은 관심과 애정을 가지고 계시며, 대구·경북 시·도민들을 깊이 믿고 계신다는 것을 느꼈다"고 소회를 밝혔다.

이 후보와 함께 박 전 대통령을 방문한 추경호 예비후보는 "경북과 대구광역시의 국민의힘 최종 후보로서, 본격적인 선거운동을 앞두고 우리 보수 정치의 가장 큰 어른이신 전직 대통령님을 찾아뵙고 안부를 여쭙는 것이 당연한 도리"라며 방문 취지를 설명했다.

이번 '이-추 후보'의 박 전 대통령 공동 방문은 지난 1일 박정희 대통령 생가 방문에 이은 것으로 TK권 보수 세력 결집을 겨냥한 것으로 풀이된다.

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