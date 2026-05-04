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"10억 들여 키운 조종사, 의무복무 끝나면 대한항공행"… 10년간 896명 이탈

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AI 핵심 요약

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  • 공군이 2017년부터 2026년 3월까지 숙련 조종사 896명을 잃었다.
  • 전투기 조종사 730명이 주로 대한항공으로 이직했다.
  • 양성비 10억 원 투입에도 유출 지속으로 전력 약화 우려다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전투기 조종사 730명 빠져나가… 10명 중 7명 대한항공으로
"공군은 대한항공, 해군은 아시아나" 업계 통념… 실제론 '공군→대한항공' 쏠림
F-35A 1명 양성비 61억7000만 원…남은 인원에 임무 과중 우려

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 공군 핵심 전력인 숙련 조종사가 최근 10년간 900명 가까이 군을 떠난 것으로 나타났다. 막대한 예산을 들여 양성한 전투기 조종사들이 의무복무 기간을 채우자마자 민간 항공사로 이동하면서, 공군 전력 유지의 '기둥' 역할을 하는 중견 파일럿 층이 빠르게 얇아지고 있다는 지적이 나온다.

국회 국방위원회 소속 강대식 국민의힘 의원이 공군으로부터 제출받은 자료에 따르면, 2017년부터 2026년 3월까지 자진 전역한 숙련 조종사는 총 896명이다. 숙련 조종사는 비행경력 8~17년차로 단독 작전 수행과 저등급 조종사 비행훈련 지도까지 맡는 핵심 전력이다.

[서울=뉴스핌] 한미 공군은 1일부터 5일까지 연합작전 능력 향상을 위한 '쌍매훈련'을 실시했다. 훈련을 마친 한국 공군의 FA-50 임무조종사들(오른쪽)과 미 공군 A-10 조종사들이 서로를 격려하고 있다. [사진=공군] 2022.08.05 photo@newspim.com

유형별로 보면 전투기 조종사가 730명으로 가장 많았고, 수송기 148명, 회전익 18명 순이었다. 이들이 군을 떠난 이후 선택한 '제2의 선택'은 민간 항공사였다. 대한항공으로 이직한 인원이 622명(69.4%)으로 압도적이었고, 아시아나항공 147명(16.4%), 저비용항공사(LCC) 103명(11.5%)으로 집계됐다.

공군 숙련 조종사 유출은 2017~2020년 사이 매년 100명을 웃돌다가 코로나19 직격탄을 맞은 2021년에는 7명까지 급감했고, 항공 수요 회복과 함께 다시 증가세로 돌아섰다. 올해 들어서도 3월까지 이미 47명이 공군을 떠나 민간 항공사로 향했다.

군 안팎에는 오래전부터 "공군 조종사는 대한항공, 해군·해병대 쪽은 아시아나항공으로 많이 간다"는 말이 돌았다. 실제로 공군 출신 숙련 조종사의 전역 후 재취업처는 대한항공이 622명으로 10명 중 7명에 달하고, 아시아나항공은 그 뒤를 잇는 147명 수준이다.

한 민항사 채용 실무 경험이 있는 항공업계 관계자는 "현장에서는 '공군은 대한항공, 해군은 아시아나'라는 식의 이야기가 돌지만, 수치로 확실히 검증된 건 '공군 조종사의 대한항공 쏠림'뿐"이라며 "대한항공이 플래그 캐리어인 데다, 대형 기단을 운용해 공군 출신 지원자가 크게 몰리는 구조"라고 말했다.

숙련 조종사 양성에는 조종사 1인당 평균 10억 원 이상이 투입되는 것으로 알려져 있다. 기종별 양성비(비행교육·비행훈련 기준)는 F-35A 전투기가 61억7000만 원으로 가장 많고, F-15K 26억7000만 원, KF-16 18억4000만 원, FA-50 16억3000만 원, C-130J 수송기 12억1000만 원 수준이다. 항공기 운영·유지비 등 전비태세 유지비용까지 포함하면 1인당 수백억 원 규모의 국가 재원이 들어간다는 분석이 군 안팎에서 제기된다.

그럼에도 공군사관학교 출신 고정익(전투기·수송기) 조종사의 의무복무기간은 15년, 비공사 출신은 10년(2015년 이후 임관자는 13년)인데, 실제 전역한 숙련 조종사의 평균 복무기간은 각각 15.2년, 10.6년으로 나타났다. 의무복무를 채운 뒤 바로 전역하는 패턴이 구조화돼 있다는 의미다.

안규백 국방부장관이 지난 4월 7일 오전 강원도 원주에 위치한 공군 제8전투비행단을 방문해 공군 전 대대장을 대상으로 지휘역량 강화를 위한 특별강연을 실시하고 있다. [사진=국방부 제공] 2026.05.04 gomsi@newspim.com

공군이 지난해 조종사를 대상으로 진행한 설문조사 결과, 유출 사유로는 민간항공사와의 보수 격차, 고난도·고위험 임무와 상시 비상대기에 따른 스트레스, 잦은 인사이동에 따른 가족 문제 등이 복합적으로 꼽혔다. '더 많이 위험을 감수하면서도, 민항보다 적게 받는다'는 상대적 박탈감이 누적됐다는 것이다.

숙련 조종사 유출이 지속될 경우 남아 있는 조종사들의 임무·훈련 부담은 더 커질 수밖에 없다. 비행 시간이 늘고 교육·지도 임무까지 떠안으면서 피로도가 높아진다. 이 과정에서 추가 유출이 발생하는 '악순환'으로 이어질 수 있다는 게 군 내부의 우려다.

공군은 지난해 연장복무 장려수당을 인상하는 등 숙련급 조종사 유출 방지 대책을 재정비해 시행 중이라고 밝혔다. 공군 관계자는 "조종사 복무·처우 개선을 위한 제도 보완을 계속 추진 중이며, 민간 항공 수요 확대와 맞물린 인력 유출을 최소화하는 방안을 검토하고 있다"고 말했다.

gomsi@newspim.com

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코르다 '6개대회 연속 2위 이상' 대기록 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 세계 1위 넬리 코르다가 멕시코 필드마저 정복하며 미국여자프로골프(LPGA) 전설 소렌스탐과 어깨를 나란히 했다. 코르다는 4일(한국시간) 멕시코 플라야 델 카르멘의 엘 카말레온 골프코스(파72)에서 열린 리비에라 마야 오픈(총상금 250만 달러) 최종 라운드에서 이글 1개와 버디 2개, 보기 1개를 묶어 3언더파 69타를 쳤다. 최종 합계 17언더파 271타를 기록한 코르다는 2위 아피차야 유볼을 4타 차로 따돌리고 우승컵을 들어 올렸다. 시즌 3승이자 통산 18승이다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 넬리 코르다가 4일(한국시간) 리비에라 마야 오픈 우승 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다. [사진=LPGA] 2026.05.04 psoq1337@newspim.com 올 시즌 출전한 6개 대회에서 우승 3회, 준우승 3회를 기록한 코르다는 2001년 소렌스탐이 작성한 시즌 개막 후 6개 대회 연속 준우승 이상 기록과 타이를 이뤘다. 개막전 힐튼 그랜드 베케이션스 토너먼트 오브 챔피언스와 셰브론 챔피언십에서 우승했고, 포티넷 파운더스컵·포드 챔피언십·아람코 챔피언십에서는 3연속 준우승을 기록했다. 3타 차 단독 선두로 최종 라운드에 나선 코르다는 5번 홀(파5) 이글을 시작으로 6, 7번 홀 연속 버디를 낚으며 초반에 승기를 굳혔다. 마지막 18번 홀(파5)에서는 티샷이 숲으로 향하며 분실구 위기를 맞았으나 장거리 퍼트를 성공시키며 보기에 그치는 집중력을 보였다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 넬리 코르다가 4일(한국시간) 리비에라 마야 오픈 18번홀에서 챔피언 퍼트를 넣고 기뻐하고 있다. [사진=LPGA] 2026.05.04 psoq1337@newspim.com 주수빈은 버디 4개와 보기 2개로 2타를 줄여 합계 6언더파 282타, 단독 8위에 올랐다. 2023년 투어 합류 이후 통산 두 번째 톱10이다. 2라운드 공동 62위로 컷을 통과한 강민지는 3~4라운드에서 반등했다. 최종일 보기 없이 버디 4개를 기록하며 합계 5언더파 283타, 공동 9위로 데뷔 첫 톱10에 진입했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 주수빈. [사진=LPGA] 2026.05.04 psoq1337@newspim.com [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 강민지. [사진=LPGA] 2026.05.04 psoq1337@newspim.com 임진희는 합계 4언더파 284타로 공동 13위에 올라 순위를 끌어올렸고, 루키 황유민은 대회 첫 60대 타수(69타)를 기록하며 합계 3언더파 285타, 공동 20위로 대회를 마쳤다. psoq1337@newspim.com 2026-05-04 07:15
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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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