"삶의 질 '꼴찌' 벗어나겠다" 박수현, '아이 행복 충남' 제시

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 박수현 더불어민주당 충남도지사 후보가 충남 아동 삶의 질 개선을 핵심 과제로 내세우며 '아이들이 행복한 충남' 구상을 제시했다. 현장의 정책 제안을 직접 청취하며 제도 개선 의지도 강하게 드러냈다.

박수현 후보는 4일 세이브더칠드런 충남아동권리센터를 찾아 아동정책 간담회를 가지고 '아이들이 행복한 충남'을 만들겠다는 구상을 밝혔다.

4일 세이브더칠드런 충남아동권리센터를 방문한 박수현 더불어민주당 충남지사 후보. [사진=박수현 후보] 2026.05.04 gyun507@newspim.com

박수현 후보는 이날 아산에 위치한 세이브더칠드런 중부지역본부 충남아동권리센터에서 '아동정책 간담회'를 진행했다. 충남아동권리센터는 6·3지방선거 정책으로 ▲생애초기 건강관리사업 확대 ▲지역 아동기본소득 도입 ▲출생 미등록 아동 등록·지원 ▲외국인 아동 취학통지제도 개선·지원 등 4대 과제를 제안했다.

박 후보는 "충남 아동의 삶의 질이 전국 17개 시도 중 꼴찌라는 것에 충격을 받았다. 더 큰 문제는 삶의 질 수준을 파악하기 위한 실태조사조차 못하고 있다는 것"이라며 자치법규(조례) 제정 필요성 등 강한 개선 의지를 드러냈다.

이어 "제가 국정기획위원회 균형성장특별위원장으로서 아동수당을 위해 애를 썼던 기억이 난다. 생애초기 건강관리사업은 의무화할 수 있는 제도적 기반을 빨리 마련해야 된다는 생각"이라며 "출생 미등록 아동과 외국인 아동 취학통지제도 등이 사각지대 없이 제대로 되려면 기본적으로 실태조사가 전제돼야 한다. '아이가 행복한 충남'에 진심을 다하겠다"고 강조했다.

한편 이날 박수현 후보는 충남아동자립지원전담기관도 방문해 ▲충남형 자립준비청년 홀로서기 안심 보장제 ▲종사자 처우 개선 등의 정책을 건의 받았다.

gyun507@newspim.com