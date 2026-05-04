청주 한 보건소서 유효기간 지난 백신 영아 접종

AI 핵심 요약beta
- 청주 보건소가 4일 영아에게 유효기간 지난 백신을 접종했다.
- 보건소는 사실 인지 후 백신 전량 폐기하고 보호자에게 설명했다.
- 영아 이상 반응 없으나 일주일 집중 모니터링을 실시한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
보건소 "일주일간 오전· 오후 모니터링...현재 이상 반응 없어"
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 청주의 한 보건소에서 유효기간이 지난 백신이 영유아에게 접종된 사실이 확인됐다.
4일 청주시와 해당 보건소 등에 따르면 이날 오전 9시쯤 생후 4개월 된 영아 1명에게 5가 혼합 백신이 접종됐다.
해당 백신은 유효기간이 지난달 30일까지였으며 접종 시점에는 이미 기한이 경과한 상태였다.
5가 혼합 백신은 디프테리아와 파상풍, 백일해, 소아마비, B형 헤모필루스 인플루엔자(Hib) 등을 예방하는 영유아 필수 예방접종 백신이다.
보건소 측은 접종 이후 유효기간 경과 사실을 인지하고 해당 백신을 전량 폐기했다.
또한 보호자에게 즉시 연락해 상황을 설명했다.
현재까지 해당 영아에게서 중대한 이상 반응은 나타나지 않은 것으로 파악됐다.
다만 아이가 평소보다 다소 보채는 증상이 있어 경과를 지켜보고 있는 상황이라고 보건소 관계자는 전했다.
보건소는 향후 일주일간 해당 영아에 대해 오전과 오후 두 차례에 걸쳐 상태를 확인하는 등 집중 모니터링을 실시할 계획이다.
이번 사고는 연휴 기간 동안 유효기간이 지난 백신을 즉시 폐기하지 않고 보관해 온 데다가 접종 당일 예방접종 등록 시스템 입력 절차를 생략한 채 접종이 먼저 이뤄지면서 발생한 것으로 전해졌다.
통상적으로는 시스템 등록 과정에서 백신 유효기간을 확인할 수 있지만 절차가 뒤바뀌면서 확인이 이뤄지지 않았다는 것이다.
보건소 관계자는 "접종 과정에서 기본적인 유효기한 확인이 제대로 이뤄지지 않은 점을 확인했다"며 "모니터링 과정에서 이상 반응이 확인될 경우 즉각적인 조치를 취하고 필요한 지원을 하겠다"고 말했다.
이번 사례를 두고 백신 보관 및 접종 절차 전반에 대한 관리 및 점검이 필요하다는 지적이 나온다.
baek3413@newspim.com