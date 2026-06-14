장동혁 책임론 확산에도…국민의힘 지도부 "거취 논할 단계 아냐"

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"장동혁, 사퇴 의사 밝힌 적 없어"…장동혁 퇴진론 차단

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 국민의힘 지도부는 14일 6·3 지방선거 이후 확산되는 장동혁 대표 책임론과 관련해 "장 대표는 사퇴 의사를 밝힌 적이 없다"고 밝혔다.

최보윤 수석대변인은 이날 국회에서 기자들과 만나 "장 대표는 거취 문제와 관련해 사퇴 의사를 밝힌 바가 없다"며 "당헌·당규에 따라 최고위원 4명의 사퇴가 있는 게 아니기 때문에 논할 단계는 아니다"라고 말했다.

국민의힘 안팎에서는 6·3 지방선거 이후 장 대표 책임론이 제기되고 있다. 사진은 장동혁 국민의힘 대표. [사진 = 뉴스핌DB]

국민의힘 당헌·당규에 따르면 선출직 최고위원 5명 가운데 4명이 사퇴할 경우 최고위원회는 해산되고 비상대책위원회 체제로 전환된다.

최 수석대변인은 현재 당의 역량을 중앙선거관리위원회 관련 사태 대응에 집중하고 있다고 설명했다. 장 대표를 비롯한 의원들이 서울 올림픽공원을 찾아 시민들의 목소리를 듣고 있으며, 특검법과 국정조사 등 주요 현안에도 대응하고 있다고 밝혔다.

최 수석대변인은 "저희가 당내에서 여러 가지 분열로 부끄러운 모습을 보여드리고 국민이 원하는 정치에 답하지 못한다면, 국민의힘이 역할을 하지 못하는 것"이라고 했다.

또 "(의원들이) 충분히 여러 의견을 주면서 앞으로의 방향이 정해질 것이다. 국민이 바라보기에 어느 부분에 집중해야 할지에 대해서도 좋은 답변을 드릴 수 있는 상황이 올 것"이라고 말했다.

정희용 사무총장도 이날 페이스북을 통해 "당 대표 흔들기에서 시작되는 내부 갈등의 증폭은, 정작 국민께서 요구하는 개혁 과제와 대여 견제라는 야당 본연의 역할을 뒷전으로 밀어내게 될 것"이라고 했다.

정 사무총장은 "지금 국민의힘은 더 시급한 과제를 마주하고 있다. 민주주의의 근간인 국민의 참정권이 훼손됐다"며 "투표용지 부족 사태로 시작된 선관위의 부실 관리 사례는 시간이 지날수록 그 심각성이 더욱 커지고 있다"고 했다.

이어 "지금도 서울 올림픽공원에서 계속되고 있는 국민의 외침에 응답해야 하며, 집회에 나선 국민의 안전을 지키는 것 또한 우리의 책무"라고 했다.

그러면서 "국민의 삶을 위협하는 경제 상황, 오만한 민주당의 공소취소 특검 주장, 앞으로 있을 민주당의 일방적 국회 상임위원회 구성 시도 등 산적한 당면 과제에 당력을 집중해야 할 시점"이라고 짚었다.

또 "장 대표가 물러나야 한다는 일각의 주장은 선거 전부터 계속돼 왔다"며 "선거를 통한 국민의 평가가 있었고, 공표된 여론조사에 따르면 국민의힘 지지율은 반등하고 있다"고 했다.

이어 "장 대표 취임 이후 가장 높은 지지율을 보이고 있는데, 또다시 이미 답을 정해놓은 듯한 당 대표 퇴진을 주장하고 있다"며 장 대표 퇴진론을 지적했다.

그는 "지금은 훼손된 국민의 참정권을 바로 세우고, 권력의 폭주 앞에 당당히 맞서 대한민국의 민주주의를 지켜내라는 민심의 명령에 따라 제대로 된 야당의 역할을 해야 할 때"라고 강조했다.

한편 당내 쇄신 모임인 '대안과미래' 소속 의원들은 지난 11일 장 대표 거취 문제를 논의하기 위한 의원총회 소집을 요구했다. 정점식 원내대표는 의원총회 개최 여부를 이날 중 결정하겠다고 밝힌 상태다.

chogiza@newspim.com