李대통령, 오늘 오후 2시 부동산정책 2차 점검회의…주택 공급 대책 막바지 조율

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 7일 부동산 2차 점검회의를 비공개로 주재한다.
- 정부는 2차 회의서 주택 공급대책을 면밀히 검토한다.
- 청와대는 공급 물량·발표 시기 확정 전이라 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
정부 준비 중 공급 대책 최종 윤곽 결정
2차 회의 후 정부 공급 방안 발표 전망
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 7일 오후 2시 부동산정책 2차 점검회의를 비공개로 주재한다.
강유정 청와대 수석대변인은 앞서 공지를 내고 "이 대통령이 지난 3일 부동산과 주식 시장 점검 회의에서 지시했던 부동산 정책 점검 2차 회의를 비공개로 주재할 예정"이라고 밝혔다.
이 대통령은 미국·남미 순방에서 귀국한 지난 3일 곧바로 청와대로 복귀해 7시간 30분 동안 부동산과 주식시장 점검 관련 마라톤 회의를 했다. 당시 이 대통령은 2~3일 내로 금융과 주택 공급 관련 추가 보고와 점검을 위한 후속 회의를 주문했다.
2차 회의에서는 1차 회의에서 논의한 공급 대책을 더 면밀히 검토한 결과가 공유될 것으로 보인다. 정부가 준비 중인 주택 공급 대책의 최종 윤곽이 이날 결정될 것으로 예상된다.
청와대는 아직 구체적인 공급 물량과 발표 시기는 확정되지 않았다는 입장이다.
한 언론이 다음 주 정도 수도권 5만호 이상 신규 공급을 담은 부동산 공급 대책을 발표할 것이라고 보도하자 청와대는 "정부는 주택 공급을 확대하고자 다각적인 방안을 검토하고 있다"고 밝혔다.
다만 청와대는 "구체적인 공급 대책의 내용과 발표 시기는 현재까지 확정된 바 없다"고 선을 그었다.
특히 청와대는 "확정되지 않은 내용의 보도로 인한 시장 혼란이 발생하지 않도록 보도에 신중을 기해 주기 바란다"고 요청했다.
정부는 올해 1월 서울 용산국제업무지구와 노원구 태릉골프장, 경기 과천경마장, 국군방첩사령부 부지 등 도심 내 공공부지 활용과 경기 성남시 신규 공공주택지구 지정 등 수도권 우수 입지를 선정해 양질의 주택 6만 가구를 신속히 공급하겠다는 계획을 발표했다.
강 수석대변인은 6일 청와대 춘추관 브리핑에서 "구체적인 공급 대책 내용과 발표 시기는 지금 현재로서는 말씀드리기 어렵다"면서 "일단 2차 회의를 하고 난 이후에 후속적인 답을 들을 수 있지 않을까 한다"고 말했다.
the13ook@newspim.com