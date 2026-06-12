장동혁 "부정선거라 부르면 극우로 폄훼...'전면 재선거' 찬성 국민 44%"

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"부정선거 외치는 순수한 청년들을 음모론에 가둬선 안 돼"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 6·3 지방선거 당일 발생한 '투표용지 부족 사태'와 관련해 "어떻게 부르든 핵심은 '참정권 박탈'"이라고 강조했다.

장 대표는 12일 자신의 페이스북을 통해 "지금 우리 청년들과 시민들은 대한민국의 자유민주주의를 걸고 싸우고 있다"며 이같이 밝혔다.

장동혁 국민의힘 대표. [사진 = 뉴스핌DB]

그는 "'부정선거'라고 부르면 '극우'라고 폄훼하고, 주장하면 '음모론자'로 몰아간다"며 "이는 진실이 밝혀지는 것이 두려운 세력들이 저항의 동력을 떨어뜨리기 위해 프레임을 씌우는 것"이라고 주장했다.

이어 "'부실선거'라고 부르고 싶으면 그렇게 부르는 것 또한 자유지만, 부정선거라고 외치는 순수한 청년들을 음모론의 프레임에 가둬서는 안 된다"며 "누구라도 '부정선거'라 외칠 자유가 있고, 그것이 청년들이 지키려는 자유민주주의"라고 강조했다.

장 대표는 여론조사 수치를 인용하며 재선거의 필요성도 시사했다. 그는 "'전면 재선거'에 찬성하는 국민이 44%에 달하며, 특히 20대는 67%, 30대는 62%가 찬성한다"고 짚었다.

그러면서 "함성의 자유를 막지 말고 광장의 항거를 방해하지 말라"며 "결국 진실은 밝혀질 것이고 정의가 승리할 것"이라고 덧붙였다.

allpass@newspim.com