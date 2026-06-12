장동혁 "부정선거라 부르면 극우로 폄훼...'전면 재선거' 찬성 국민 44%"

AI 핵심 요약beta
- 장동혁 대표가 12일 투표용지 부족 사태를 참정권 박탈이라 했다
- 그는 부정선거 주장에 대한 극우·음모론 프레임을 비판했다
- 전면 재선거 필요성도 거론하며 진실과 정의를 강조했다
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[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 6·3 지방선거 당일 발생한 '투표용지 부족 사태'와 관련해 "어떻게 부르든 핵심은 '참정권 박탈'"이라고 강조했다.
장 대표는 12일 자신의 페이스북을 통해 "지금 우리 청년들과 시민들은 대한민국의 자유민주주의를 걸고 싸우고 있다"며 이같이 밝혔다.
그는 "'부정선거'라고 부르면 '극우'라고 폄훼하고, 주장하면 '음모론자'로 몰아간다"며 "이는 진실이 밝혀지는 것이 두려운 세력들이 저항의 동력을 떨어뜨리기 위해 프레임을 씌우는 것"이라고 주장했다.
이어 "'부실선거'라고 부르고 싶으면 그렇게 부르는 것 또한 자유지만, 부정선거라고 외치는 순수한 청년들을 음모론의 프레임에 가둬서는 안 된다"며 "누구라도 '부정선거'라 외칠 자유가 있고, 그것이 청년들이 지키려는 자유민주주의"라고 강조했다.
장 대표는 여론조사 수치를 인용하며 재선거의 필요성도 시사했다. 그는 "'전면 재선거'에 찬성하는 국민이 44%에 달하며, 특히 20대는 67%, 30대는 62%가 찬성한다"고 짚었다.
그러면서 "함성의 자유를 막지 말고 광장의 항거를 방해하지 말라"며 "결국 진실은 밝혀질 것이고 정의가 승리할 것"이라고 덧붙였다.
allpass@newspim.com