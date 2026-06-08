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장동혁 "투표용지 부족 사태, 국민 특검에 맡겨야…재선거가 국민 요구"

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  • 장동혁 국민의힘 대표는 8일 투표용지 부족 사태와 관련해 특검·재선거가 우선이라고 밝혔다
  • 장 대표는 민주당이 주도하는 국정조사와 이재명 대통령의 검경 합동수사본부 지시는 선관위 면죄와 특검 회피 꼼수라고 비판했다
  • 그는 투표 지연과 참정권 침해를 지적하며 국민의힘 추천 특검과 재선거 실시가 국민 요구라고 주장했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"민주당 주도 국정조사 결코 받아들일 수 없어"
"검경합수본은 선관위 면죄부…국민의힘 추천 특검 맡겨야"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 8일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 "국정조사보다 특검이 우선이고 특검보다 재선거가 먼저"라고 밝혔다.

장 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "민주당이 국정조사를 하려면 제대로 해야 한다"며 "위원장부터 증인 채택까지 국민의힘이 주도해야 국민이 납득하는 결과를 내놓을 수 있다"고 말했다.

그는 "이재명 재판 취소 국정조사를 하듯이 민주당 마음대로 증인을 고르고 민주당 마음대로 진행하면 국정조사는 하나마나"라며 "결코 받아들일 수 없다"고 강조했다.

장 대표는 이재명 대통령이 검경 합동수사본부 구성을 지시한 데 대해서도 "수명이 네 달 남은 검찰을 동원한 것부터 넌센스"라며 "이 엄중한 사건을 네 달 만에 끝내겠다는 것은 사실상 수사를 하지 말라는 하명"이라고 비판했다.

이어 "국정조사를 앞두고 서둘러 검경 합동수사본부를 출범시키는 것은 국정조사에서 수사 사안이라 답변하기 곤란하다는 변명거리를 만드는 것밖에 안 된다"며 "결국 이재명 합수본은 선관위 면죄 합수본이고 국정조사를 무력화하고 특검을 피하기 위한 꼼수"라고 주장했다.

장동혁 국민의힘 대표 [사진=뉴스핌DB]

장 대표는 "특검으로 가야 한다"며 "민주당과 조국혁신당이 추천하는 이재명 하명 특검이 아니라 국민의힘이 추천하는 국민 특검에 맡겨야 한다"고 했다.

그는 "민주당이 그동안 해온 방식대로라면 이런 주장이 충분히 합리적"이라며 "툭하면 특검을 주장하고 결국 하고 싶은 대로 하는 민주당이 이번에 특검을 거부할 이유는 더더욱 없다"고 말했다.

장 대표는 재선거 필요성도 거듭 주장했다. 그는 "국민의 요구는 재선거"라며 "투표용지를 당일 이송한 투표구만 67곳이고 22곳에서 투표 지연 사태가 벌어졌다"고 지적했다.

이어 "대부분 국민의힘 우세 지역이었다"며 "박빙 승부에서 얼마든지 결과가 바뀔 수 있었고 광역단체장 문제뿐 아니라 기초의원과 광역비례 모두가 문제되는 사건"이라고 했다.

장 대표는 "몇 명의 참정권이 침해됐는지 헤아릴 수 없고 그로 인해 어느 선거에서 어떤 결과가 뒤바뀌었는지 알 수 없다"며 "저에게 정치쇼라고 말하는 민주당 의원들은 사회관계망서비스나 국회에 숨어서 그런 말을 하지 말고 올림픽공원에 모여 밤새 재선거를 외치는 시민들 앞에서 그 얘기를 한번 해보라"고 했다.

그는 "이 대통령과 김민석 국무총리, 민주당도 사태의 엄중함을 인정하고 있다"며 "민주당 의원 중에서도 이미 투표용지 부족 사태가 발생한 곳에 대해 재선거 실시 주장이 나왔다"고 말했다.

oneway@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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