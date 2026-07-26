삼성전자, 갤럭시 Z8 사전판매 앞두고 AI 구독클럽 혜택 강화

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 26일 갤럭시 Z 폴드8·플립8용 구독클럽 혜택을 강화했다고 밝혔다
- 플립8 고객 대상 최대 50% 보장 '플립 유스 구독'과 1·2·3년형 잔존가 보장·케어플러스 서비스를 제공했다
- 모든 가입 고객에게 사이버 범죄 피해 보상과 폴드8·플립8 월 구독료 차등 적용, 기존 고객 재가입 시 여행자보험을 제공했다
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3년형 신규 도입…분실 보장·사이버 범죄 보상까지 확대
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 새로운 폴더블 스마트폰 '갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8·플립8' 사전판매를 앞두고 혜택을 강화한 'New 갤럭시 AI 구독클럽'을 운영한다고 26일 밝혔다.
이번 구독클럽은 기기 반납 시 최대 50% 잔존가를 보장하고, 삼성케어플러스와 액세서리 할인 등 다양한 혜택을 제공하는 것이 특징이다.
특히 '갤럭시 Z 플립8' 구매 고객을 대상으로 한 '플립 유스 구독'을 신설했다. 자급제 모델을 구매해 2년형 구독에 가입한 뒤 2년 후 기기를 반납하면 기준가의 최대 50%를 보장받을 수 있다. 구독 고객에게는 어학 학습 앱 '스픽' 프리미엄 플러스 1개월 이용권도 제공한다.
삼성전자는 기존 1·2년형에 더해 3년형 상품도 새롭게 도입했다. 3년형 가입자는 분실·파손 보장이 포함된 삼성케어플러스와 함께 무상 수리, 배터리 교체, 방문 수리 서비스를 받을 수 있다.
기기 반납 시 잔존가 보장은 1년형 기준가의 50%, 2년형은 폴드8 시리즈 40%, 플립8 50%, 3년형은 25%다.
모든 가입 고객에게는 피싱·스미싱 등 사이버 금융범죄 피해 최대 300만원, 인터넷 직거래·쇼핑몰 사기 피해 최대 50만원 보상 혜택도 제공된다.
월 구독료는 폴드8 울트라·폴드8이 1·2년형 9900원, 3년형 1만4500원이며 플립8은 각각 8900원, 1만1500원이다. 기존 구독클럽 가입 고객이 신제품으로 재가입하면 삼성화재365 여행자보험 1년 이용 혜택도 받을 수 있다.
syu@newspim.com