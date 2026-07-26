이호성 하나은행장 "인천 소상공인 및 기업 맞춤형 금융지원 확대"

AI 핵심 요약beta
- 하나은행이 26일 인천신보와 포용금융 협약을 맺었다.
- 55억원 특별출연해 840억원 보증대출과 100억원 운영자금을 지원했다.
- 인천e음·먹깨비 가맹점과 지역기업에 특화대출도 제공했다.
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840억원 보증·3000억원 대출 지원
청라 이전 앞두고 지역 밀착 금융 강화
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 하나은행이 인천 지역 소상공인과 기업을 위한 대규모 금융지원에 나섰다.
하나은행은 인천신용보증재단과 '포용금융 특별출연 업무협약'을 체결하고 신포국제시장과 남동국가산업단지를 방문해 현장 소통 행사를 진행했다고 26일 밝혔다.
이번 협약은 '인천과 함께, 하나의 동행'이라는 슬로건 아래 지역경제 활성화와 실질적인 금융지원 확대를 목표로 추진됐다.
하나은행은 총 55억원을 특별출연해 약 840억원 규모의 소상공인 보증대출을 공급할 계획이다. 상반기 35억원 출연에 이어 하반기에도 20억원을 추가 투입해 지원 규모를 확대한다.
또한 인천 지역화폐 '인천e음'과 공공배달앱 '먹깨비' 가맹점주를 대상으로 금융 우대 혜택을 제공하고, 100억원 규모의 긴급 운영자금도 별도로 지원한다.
이호성 은행장은 신포국제시장을 직접 방문해 상인들과 소통하며 현장의 애로사항을 청취하고, 상인회 발전기금도 전달했다. 이어 남동국가산업단지를 찾아 기업인들과 간담회를 갖고 산업 현장의 금융 수요를 점검했다.
하나은행은 이와 함께 인천 지역 기업을 대상으로 총 3000억원 규모의 '인천 하나더 특화산업대출'을 출시해 산업 경쟁력 강화도 지원할 방침이다.
이호성 하나은행장은 "전통시장과 산업단지 기업은 지역경제의 핵심 축"이라며 "단순 자금 지원을 넘어 현장의 목소리를 반영한 맞춤형 금융 지원으로 지역과 함께 성장하겠다"고 밝혔다.
peterbreak22@newspim.com