장동혁 "투표용지 사태, 민주주의 심각한 위협…국정조사·특검 강력 촉구"

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"개표 중지시키고 투표함 반출 막았어야"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 5일 투표용지 사태에 대해 "선거의 공정성을 파괴한 것으로 그 자체로 자유민주주의에 대한 심각한 위협"이라며 "이 사태를 어떻게 귀결짓느냐에 따라 대한민국 민주주의의 미래가 좌우될 수도 있다"고 페이스북을 통해 밝혔다.

장 대표는 이날 이재명 대통령을 향해 "납득하기 쉽지 않은 허점이라며 큰 유감이라고 했다"며 "그래놓고 경찰을 투입해서 시민들을 끌어내고 투표함을 강제로 반출시켰다"고 비판했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 장동혁 국민의힘 대표 겸 상임선거대책위원장이 4일 서울 종로구 서울시선거관리위원회를 항의 방문해 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 대한 입장을 밝히고 있다. 2026.06.04 jk31@newspim.com

이어 "심각한 유감을 표한다"며 "개표를 중지시켰어야 했고 투표함 반출을 막아야 했다"고 지적했다.

그러면서 "아무 것도 막지 못한 현실이 죄송하고 부끄럽다"며 "시민들과 함께 끝까지 싸우겠다"고 다짐했다.

장 대표는 "반드시 진상을 규명하고 책임을 물을 것"이라며 "이재명도 문제 발생 요인을 명확히 밝히고 명확하게 책임을 물으라고 지시했다"고 강조했다.

아울러 "민주당 역시 반대할 이유가 없을 것"이라며 "조속한 국정조사 실시와 특검 추진을 강력하게 요구한다"고 촉구했다.

그는 "노태악 위원장, 사무총장, 선관위원 전원은 이번 사태의 책임을 지고 사퇴해야 한다"며 "이를 거부할 경우 우리 당은 즉각 탄핵을 추진할 것"이라고 경고했다.

장 대표는 "선관위 개혁은 스스로의 손에 맡길 수준을 넘어섰다"며 "국회 차원의 선관위 개혁 특위 구성을 강력하게 촉구한다"고 요구했다.

마지막으로 "민주당이 진상 조사와 선관위 개혁을 방해한다면 스스로 선관위의 공범임을 자백하는 일이 될 것"이라며 "국민의 분노가 이재명과 민주당을 불사를 것"이라고 목소리를 높였다.

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