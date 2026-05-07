국민의힘, 靑 앞서 최고위 개최...장동혁 "공소취소 특검으로 李 독재 시작"

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송언석 "대통령 셀프 면죄부 법안"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국민의힘은 7일 더불어민주당이 추진 중인 이른바 '공소취소 특검법'을 "대통령 범죄 지우기 특검"이라고 규정하며 강하게 반발했다. 장동혁 대표와 송언석 원내대표는 해당 법안을 "헌정질서 파괴"라고 비판하며 지방선거를 "이재명 독재를 막는 선거"라고 주장했다.

국민의힘은 이날 오전 서울 종로구 청와대 사랑채 분수대 앞에서 '이재명 대통령 공소취소 특검법 원천무효 현장최고위원회의'를 열었다.

장동혁 대표는 "공소취소는 이재명 범죄 지우기를 넘어 '이재명 독재'로 가는 마지막 톨게이트"라며 "범죄자 이재명이 자기 손으로 공소장을 찢는 순간 무소불위의 독재가 본격적으로 시작될 것"이라고 주장했다.

이어 "이번 지방선거는 이재명 독재를 막고 독재정권을 끝장내는 선거"라며 "국민의 분노를 모아 독재자 이재명을 심판해야 한다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 7일 오전 서울 종로구 청와대 앞 분수대 광장에서 열린 '이재명 대통령 공소취소 특검법 원천무효 현장최고위원회의'에서 모두발언을 하고 있다. 2026.05.07 yeawon2@newspim.com

장 대표는 민주당의 개헌 논의와 관련해서도 "연임 불가 선언을 끝내 거부했다"며 "이번 개헌으로 길을 닦고 장기독재 개헌으로 끝까지 가보겠다는 것"이라고 비판했다. 또 "위헌의 집대성인 공소취소 특검법부터 즉시 철회해야 한다"며 "지금까지 통과시킨 위헌 법률들을 모두 폐기해야 한다"고 주장했다.

외교·안보 문제도 언급했다. 장 대표는 "호르무즈 해협에 있는 우리 선박과 선원들이 생명을 위협받고 있다"며 "정상적인 대통령이라면 이 문제가 1순위가 되어야 한다"고 말했다. 이어 "세계 각국 정상들이 바쁘게 움직이고 있는데 이재명은 완전히 외교 왕따가 되어 있다"고 주장했다.

송언석 원내대표는 "공소취소 특검은 단순한 특권법이 아니라 헌정사상 초유의 셀프 면죄부 법안"이라며 "대통령이 임명한 특검이 대통령 본인 사건을 다시 수사하고 공소취소를 하도록 만들겠다는 것은 초헌법적 권력기관을 만들겠다는 것"이라고 비판했다.

송 원내대표는 "대장동·백현동·쌍방울 대북송금·공직선거법 위반 관련 재판은 즉각 재개돼야 한다"며 "정말 떳떳하다면 법정에서 무죄를 입증하면 될 일"이라고 말했다.

또 "대통령 범죄 없애기 특권법 처리를 지방선거 이후로 미루겠다는 것은 선거 이후 본격적인 범죄 세탁 프로젝트를 강행하겠다는 뜻"이라며 "국민을 우습게 아는 간교한 권모술수"라고 주장했다.

그러면서 "국민의힘은 대한민국 자유민주주의와 법치를 지키기 위해 끝까지 싸우겠다"며 "대통령 한 사람의 죄를 없애기 위해 헌법과 자유민주주의가 무너지는 일은 막아내겠다"고 강조했다.

oneway@newspim.com