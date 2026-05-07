폴레드, 일반청약 증거금 5조2000억원 확보

AI 핵심 요약beta
- 폴레드가 7일 일반 투자자 공모 청약에서 약 5조2000억원의 청약 증거금을 확보했다.
- 청약 경쟁률은 약 3169.86대 1로 집계됐으며 최종 공모가는 5000원으로 확정됐다.
- 폴레드는 이번 공모로 130억원을 조달해 연구개발과 물류센터 구축에 사용할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 폴레드가 일반 투자자 대상 공모 청약에서 약 5조2000억원의 청약 증거금을 확보했다고 7일 밝혔다.
폴레드는 지난 4일부터 6일까지 일반 청약을 진행했다. 청약 경쟁률은 약 3169.86대 1, 청약 건수는 약 41만건으로 집계됐다. 이번 청약은 NH투자증권이 대표 주관사를 맡아 진행했다.
앞서 폴레드는 지난 4월 22일부터 28일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행했다. 수요예측에는 총 2372개 기관이 참여했으며 경쟁률은 약 1486.66대 1을 기록했다.
최종 공모가는 희망 공모가 밴드 상단인 5000원으로 확정됐다. 공모가 기준 시가총액은 약 1259억원이다.
폴레드는 이번 공모를 통해 130억원을 조달한다. 조달 자금은 연구개발(R&D) 운영 자금과 물류센터 구축 등에 사용할 계획이다.
폴레드는 프리미엄 육아용품 브랜드를 운영하는 기업이다. 회사는 제품 안전성과 품질을 기반으로 국내외 육아용품 시장에서 사업을 확대한다는 방침이다.
이형무 폴레드 대표는 "기관 수요예측에 이어 일반 청약까지 마무리했다"며 "상장 이후에도 제품 안전성과 품질을 우선해 글로벌 프리미엄 육아용품 브랜드로 성장하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com