KAI, 1Q 매출 1.9조 '역대 최대'...영업이익 671억원 '43%↑'

AI 핵심 요약beta
- KAI는 7일 1분기 매출 1조927억원 영업이익 671억원 기록했다.
- 전년 대비 매출 56.3% 영업이익 43.4% 증가하며 역대 최대 매출 달성했다.
- KF-21 출고 등 개발사업과 완제기 납품이 실적 상승 견인했다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = KAI(한국항공우주산업)는 올해 1분기 매출 1조 927억원, 영업이익 671억원, 당기순이익 413억원을 기록했다고 7일 밝혔다. 매출은 전년 대비 56.3%, 영업이익은 43.4% 각각 증가했다. 매출의 경우 역대 1분기 기준 최대 매출이다.
수주는 공지통신장비 성능개량, FA-50PH PBL 등 완제기 납품을 넘어 후속 사업 분야에서도 국내외 사업을 확장하며 전년 대비 29.4% 증가한 3093억원을 기록했다.
3월 말 양산 1호기 출고식을 가졌던 차세대 한국형 전투기 KF-21을 필두로 올해 개발 완료 예정인 상륙공격헬기(MAH), 소해헬기(MCH) 등 국내 체계개발 사업의 안정적인 추진과 소형무장헬기(LAH) 및 FA-50GF 상환기 등 완제기 납품이 실적 상승을 견인했다는 설명이다.
민항기 시장 회복세에 따른 기체부품사업 매출의 경우 작년 대비 11.6% 증가한 2228억원을 기록했다. 미래 사업으로 주목받는 위성 분야도 104억원의 매출을 거뒀다.
KAI 관계자는 "1분기부터 두 자릿수 매출과 영업이익 증가를 달성하며 연초 제시한 연간 매출 가이던스 5.7조원 달성을 위한 첫 걸음을 내디뎠다"며 "올해는 우리 공군에 전력화될 KF-21뿐만 아니라 인도네시아 T-50i 및 말레이시아 FA-50M 납품 등 사상 최대 실적 달성이 가능할 것"이라고 강조했다.
tack@newspim.com