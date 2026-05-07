한국타이어, WRC 포르투갈 랠리 공식 타이어 공급

AI 핵심 요약beta
- 한국타이어앤테크놀로지가 7일부터 포르투갈에서 열리는 WRC 6라운드 공식 레이싱 타이어를 공급한다고 밝혔다.
- 포르투갈 랠리는 345km 거리에 23개 스테이지로 구성되며 모래 자갈 노면이 주행마다 거칠어지는 특징이 있다.
- 한국타이어는 익스트림 전천후용 다이나프로 R213을 공급하며 서비스 파크에서 브랜드 부스를 운영한다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국타이어앤테크놀로지는 5월 7~10일 포르투갈 북부 마토지뉴스에서 열리는 2026 월드 랠리 챔피언십(WRC) 6라운드 '포르투갈 랠리'의 공식 레이싱 타이어를 공급한다고 7일 밝혔다.
포르투갈 랠리는 1973년 WRC 출범 이래 개최된 역사 깊은 대회다. 포르투 인근 엑스포노르 서비스 파크를 중심으로 총 345km 거리에 23개 스페셜 스테이지로 구성되며, 고속 구간과 기술적 난코스가 혼재된 환경을 제공한다.
이 대회의 특징은 부드러운 모래 자갈로 덮인 노면이 반복 주행을 거치며 급격히 거칠어진다는 점이다. 첫 번째 주행에서는 제한적인 접지 조건 속에서 안정성이 요구되고, 두 번째 주행에서는 노출된 날카로운 암석과 깊게 패인 러트에 대응하는 내구성과 핸들링 성능이 중요하다. 약 26km에 달하는 최장 구간 '아마란테' 스테이지는 급격한 헤어핀과 고속 직선 구간이 반복되는 난코스로 알려져 있다.
한국타이어는 익스트림 전천후 랠리용 타이어 '다이나프로 R213'을 공급한다. 이 제품은 비포장 노면에서 발생하는 충격을 효과적으로 분산시키고 고속 구간에서도 일관된 핸들링과 접지 성능을 유지하도록 설계됐다. 하드와 소프트 두 가지 컴파운드로 구성돼 노면 상태에 따라 전략적 운용이 가능하며, 고강도 케이싱 구조와 정교한 트레드 패턴으로 급격한 하중 변화에도 안정적인 조향 응답성을 확보했다.
대회 기간 동안 한국타이어는 서비스 파크에 '브랜드 월드' 부스를 운영한다. 현장 방문객을 대상으로 모터스포츠 히스토리 전시, 레이싱 시뮬레이터 체험, 기념 상품 판매, 포토존 등 다양한 콘텐츠를 제공할 예정이다.
한국타이어는 2025 시즌부터 WRC 전 클래스에 레이싱 타이어를 독점 공급하고 있다.
y2kid@newspim.com