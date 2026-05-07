오토앤, 차량 OS 기반 '스마트 인포 패널' 출시… SDV 생태계 확장

AI 핵심 요약beta
- 오토앤은 7일 차량 OS 연동 IoT 디스플레이 '스마트 인포 패널'을 출시했다.
- 기아 PV5 SPACE ZONE 플랫폼 신규 라인업으로 대시보드 장착형 E-패퍼 기기다.
- 앱 연동으로 맞춤 메시지 지원하며 SDV 환경 3rd Party 앱 생태계 확장 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 모빌리티 라이프 전문기업 오토앤은 차량 운영체제(OS)와 연동되는 사물인터넷(IoT) 디스플레이 제품인 '스마트 인포 패널'을 출시했다고 7일 밝혔다.
해당 제품은 차량용 전자기기와 전용 앱이 연동되는 구조로, 기아의 목적 기반 차량(PBV) 모델 PV5에 탑재되는 'SPACE ZONE' 플랫폼의 신규 라인업이다.
스마트 인포 패널은 4.2인치 E-패퍼(E-Paper)를 적용한 IoT 기기로 대시보드에 장착할 수 있다. 블루투스(BLE)를 통해 오토앤이 개발한 통합 제어 앱 'Cardle'과 연동되며 ▲상황별 안내 문구 템플릿 ▲사용자 맞춤형 메시지 설정 ▲최대 4개 프로필 및 10개 페이스 등록 등을 지원한다. 저전력 설계로 하루 2회 업데이트 시 약 2.2년 동안 사용이 가능하다.
제품은 차량 OS 기반 서비스 환경과 연동 가능한 구조가 특징이다. 이를 통해 소프트웨어 중심 차량(SDV) 환경에서 차량 내 기기와 소프트웨어가 통합된 사용자 경험을 구현했다. 오토앤은 현대자동차그룹 차세대 인포테인먼트 시스템 '플레오스 커넥트' 적용 차종 확대에 따라 전용 앱 활용 범위도 확대될 것으로 보고 있다.
오토앤은 이번 출시를 기점으로 차량 OS 기반 3rd Party 앱 생태계 확장을 추진할 계획이다. SDV 기술 확산에 맞춰 차량을 생활 공간으로 확장하는 모빌리티 솔루션 경쟁력을 강화한다는 전략이다. 향후 SPACE ZONE 플랫폼을 중심으로 실내 모니터링 카메라, 스마트 냉장 시스템 등 차량용 제품군을 순차적으로 개발할 예정이다.
최찬욱 오토앤 대표이사는 "스마트 인포 패널은 차량 내 인텔리전트 디바이스로 탑승 환경의 편의성을 높이는 제품"이라며 "향후 AI 및 IoT 기술 기반의 오픈 플랫폼을 통해 다양한 제품과 서비스를 연결하며 차량 내 활용 영역을 지속적으로 확장하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com