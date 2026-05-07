하나손해보험, 상해 특화 '무배당 하나더퍼스트 상해보험' 출시

AI 핵심 요약beta
- 하나손해보험이 7일 무배당 하나더퍼스트 상해보험을 출시했다.
- 운전 여부와 관계없이 상해 보장만 별도 가입 가능하다.
- 골절 화상 입원 재활 등 생활 밀착형 담보를 인터넷으로 제공한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자·박가연 인턴기자 = 하나손해보험은 일상생활 중 발생하는 사고를 보장하는 '무배당 하나더퍼스트 상해보험'을 출시했다고 7일 밝혔다.
이번 상품은 차량 보유나 운전 여부와 관계없이 상해 보장만을 별도로 가입할 수 있도록 설계된 것이 특징이다. 기존 운전자보험이 없는 가입자도 필요한 상해 담보를 구성할 수 있도록 접근성을 높였다.
'무배당 하나더퍼스트 상해보험'은 ▲골절 ▲화상 ▲입원 ▲재활치료 등 생활 밀착형 보장을 포함한다. 주요 담보는 ▲일반상해 입원일당 ▲골절수술비 ▲5대 골절 진단비 및 수술비 ▲화상진단비 및 화상수술비 ▲상해 응급내원비·재활치료비 ▲상해 MRI·CT 검사비 ▲골절 철심 제거 수술비 ▲깁스 치료비 등이다.
또한 일반상해 중환자실 입원일당과 뇌내장손상수술비, 일반상해사망후유장해 외에도 누수 피해를 보장하는 가족일상생활중배상책임 담보를 추가해 보장 범위를 넓혔다. 해당 상품은 인터넷 및 모바일 다이렉트 채널을 통해 가입 가능하다.
하나손해보험 관계자는 "운전자보험이나 건강보험 특약이 아닌 상해 보장 자체에 대한 수요를 반영해 이번 상품을 출시했다"며 "운전 여부와 관계없이 누구나 필요한 상해 보장을 손쉽게 준비할 수 있도록 상품 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com