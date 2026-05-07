SK렌터카, 편도·배달받기 서비스 출시

AI 핵심 요약beta
- SK렌터카가 7일 전국 내륙 지점에서 편도 서비스를 시작한다.
- 편도 서비스는 빌린 지점과 다른 지점 반납이 가능하며 기본료에 5만원 추가한다.
- 배달받기 서비스는 원하는 장소 배송으로 3만원 추가하며 고객 동선 중심으로 전환한다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = SK렌터카가 7일 전국 내륙 지점에서 '편도 서비스'와 '배달받기 서비스'를 시작한다고 밝혔다.
편도 서비스는 차량을 빌린 지점과 다른 지점에서 반납할 수 있는 상품이다. 서울에서 차를 빌려 지방으로 이동한 뒤 현지 지점에 반납하고 바로 기차나 항공편을 이용할 수 있다. 제주도를 제외한 전국 약 50곳 지점에서 이용 가능하며, 기본 대여료에 편도 요금을 추가하면 된다. 서울-경기 편도 요금은 약 5만원이다.
배달받기 서비스는 고객이 지점을 방문하지 않고 집이나 사무실, 호텔 등 원하는 장소에서 차량을 받을 수 있다. 짐이 많거나 노약자가 동행하는 경우, 이동 시간을 줄여야 할 때 유용하다. 제주도를 제외한 전국 약 90곳 지점 인근에서 이용 가능하며, 기본 대여료에 3만원을 추가하면 된다.
SK렌터카는 두 서비스를 통해 렌터카 이용 방식을 '지점 중심'에서 '고객 동선 중심'으로 전환한다는 방침이다. 온라인 채널 'SK렌터카 다이렉트' 홈페이지에서 이용 가능 지점 확인과 예약이 가능하다.
y2kid@newspim.com