[패치노트] 쿠키런: 킹덤·귀혼M·아주르 프로밀리아·미르4·TL 外

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 데브시스터즈의 모바일 RPG 쿠키런: 킹덤이 제2막의 새로운 무대를 여는 대규모 업데이트를 진행하고 신규 월드 탐험 '운명의 시간선'을 전격 공개했다. 새로운 모험의 장이 열림에 따라 레전더리 등급 쿠키의 성장 체계도 개편됐다. 기존 초월 과정 대신 비스트(Beast) 및 위치(Witch) 등급과 동일한 '6성 체계'로 통합하며 성장의 직관성을 높였다. 특히 특정 성급에 도달할 때마다 쿠키 주변으로 더욱 풍성한 장식이 더해지며 외형이 변경되고, 3성 도달 시 쿠키 세부 화면의 배경이 화려하게 변화하는 등 성장에 따른 시각적 정점을 구현해 유저 만족감을 높였다. 이 밖에도 신규 에픽 보물 시간관리국의 째깍째깍 젤리시계와 칠흑의 병마 블랙사파이어맛 쿠키 레전더리 스킨 등 다채로운 아이템도 만나볼 수 있다.

화신의탑 대표 이미지 [사진=엠게임]

엠게임은 '귀혼M'에서 신규 콘텐츠 '화신의 탑'을 업데이트하고, 가정의 달을 기념한 다채로운 이벤트를 진행한다. 이번 업데이트된 콘텐츠인 '화신의 탑'은 계정 내 보유한 캐릭터들로 팀을 구성해 총 50층까지 도달하는 월간 콘텐츠다. 참여하는 캐릭터의 직업 조합과 평균 레벨에 따라 다양한 '팀 시너지 효과'가 생성된다. 콘텐츠 참여를 통해 획득한 전용 재화로 '화신 상점'에서 다양한 성정 지원 아이템을 구매할 수 있다. 빠른 성장을 지원하는 '월정액 시스템'도 도입된다. 내달 21일까지 진행되는 '연등 축제' 이벤트에서는 일일 미션을 통해 '연꽃'을 모아 '연등'을 성장시키면 버프 효과를 받을 수 있는 '부처님의 가호'를 지급한다. '마법의 카네이션' 이벤트를 통해 캐릭터를 꾸밀 수 있는 장식 아이템 '마법의 카네이션' 등을 획득할 수 있다. 7일간 진행되는 출석 이벤트와 행운패 버프 강화 등 다채로운 즐길 거리가 제공된다.

넥슨은 개발 중인 신작 판타지 월드 RPG '아주르 프로밀리아'의 클로즈 베타 테스트를 오는 15일부터 시작한다. 이번 테스트는 오는 15일 12시부터 18일 23시 59분까지 4일간 진행된다. 사전 참가 신청을 통해 선정된 테스터 대상으로 PC(윈도우) 및 모바일(안드로이드) 플랫폼에서 참여할 수 있다. 테스터 선정 결과는 공식 홈페이지에서 확인 가능하다. 13일부터 클라이언트 사전 다운로드를 지원한다. 8일에는 캐릭터·키보·인게임 시스템 등 핵심 콘텐츠를 소개하는 프리뷰 영상을 공개하고, 이후 플레이어블 캐릭터의 다채로운 매력을 조명하는 영상을 순차적으로 선보인다. 이달 15일부터 '마이 스티커' 웹 이벤트를 진행한다. 미션을 수행하고 얻은 '유니'로 키보 스티커를 획득할 수 있다. 완성된 스티커북을 SNS에 게시 후 공식 커뮤니티 댓글을 통해 인증하면 추첨을 통해 구글 기프트카드와 아크릴 스탠드를 선물한다. 같은 기간, 플레이 중 인상 깊은 순간을 캡처해 공유하면 아크릴 스탠드를 지급하는 '최애의 순간' 이벤트를 진행한다.

위메이드 '미르4'가 국내 서비스 2000일을 기념해 대규모 이벤트를 시작했다. 빠른 캐릭터 성장을 지원하는 성장 특화 서버 '등용문'도 운영한다. 이날부터 6월 3일까지 '2000일 기념 14일 출석 이벤트'를 실시한다. '신룡의 축복'과 '2000일 기념 등 장식'을 획득할 수 있는 '2000일 감사의 7일 출석' 이벤트는 오는 27일까지 열린다. 오는 20일까지 미르 대륙 전역에서 몬스터를 사냥하면 '2000일 감사 편지' 아이템이 주어진다. 이를 모아 '2000일 기념 교환 상점'에서 '신룡의 축복', '영웅 마석 상자 II' 등으로 교환할 수 있다. 같은 기간 매일 오후 8시부터 자정까지 경험치 획득량이 증가하는 핫타임 이벤트도 진행된다. '고대주화 교환상점'과 '이천일 행운의 황금 도깨비' 이벤트는 오는 21일까지 선보인다. '미르4' 공식 커뮤니티에서 '소환권 선물 상자' 등이 담긴 '2000일 축하 상자' 쿠폰도 받을 수 있다. 성장 특화 서버 '등용문'이 이날 오후 6시 열린다. 등용문 서버 이용자에게는 출석 이벤트를 통해 특정 레벨에 도달할 때마다 열 수 있는 '등용문 III 레벨 달성 상자'를 지급한다. 레벨 달성 상자에는 각종 성장 재료와 영웅 장비 등이 들어있다. 성장 특화 혜택이 종료되면 등용문 서버는 일반 서버로 전환돼 운영된다.

엔씨는 오는 19일 러시아, 동유럽, 중앙아시아 등 11개국에 'THRONE AND LIBERTY(이하 TL)을 정식 출시한다. 동유럽 5개국은 조지아, 몰도바, 벨라루스, 아르메니아, 아제르바이잔이다. 중앙아시아 5개국은 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄이다. 지난달 21일부터 28일까지 8일간 해당 지역을 대상으로 CBT(비공개 베타 테스트)를 진행했다. 엔씨는 현지 퍼블리셔 아스트럼 엔터테인먼트(Astrum Entertainment)와 함께 이번 테스트에서 수집한 이용자 피드백을 적극 반영할 예정이다. 현지화 완성도 향상, 사운드 최적화, UI 가시성 개선에 집중해 서비스 완성도를 높일 계획이다. TL은 2023년 12월 한국과 대만을 포함한 아시아 권역에 출시됐다. 2024년 10월부터는 북∙중∙남미, 유럽, 오세아니아, 일본 등에 서비스를 확대했다.

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