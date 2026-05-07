불황에도 웃은 BGF리테일...1분기 영업익 68% '껑충'

AI 핵심 요약beta
- BGF리테일이 7일 1분기 연결 기준 매출 2조1204억원, 영업이익 381억원을 기록했다.
- 차별화 상품과 특화 매장 운영으로 전년 동기 대비 매출 5.2%, 영업이익 68.6% 증가했다.
- 두쫀쿠 등 트렌드 디저트와 PB 간편식이 고물가 속 소비자 수요를 흡수했다.
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고물가·소비 위축에도 디저트·특화매장 '쌍끌이' 효과
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 편의점 CU를 운영하는 BGF리테일이 올해 1분기 고물가와 소비 심리 위축이라는 비우호적 환경 속에서도 차별화 상품과 점포 운영 효율화를 앞세워 견조한 실적을 거뒀다.
BGF리테일은 7일 공시를 통해 지난 1분기 연결 기준 매출 2조1204억원, 영업이익 381억원을 각각 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 5.2%, 영업이익은 68.6% 각각 증가했다.
특히 별도 기준 매출이 통상 연결 매출의 약 98% 수준인 점을 감안하면, 1분기 편의점 사업 매출은 약 2조778억원에 달할 것으로 추정된다.
이 같은 실적 개선은 중동 전쟁발 고물가와 소비 둔화 국면에서도 상품 경쟁력과 운영 효율화 전략이 주효했던 것으로 분석됐다. 여기에 벚꽃 조기 개화와 평균 기온 상승 등 우호적인 기상 여건이 야외 활동 수요를 자극하며 실적 개선에 힘을 보탰다.
상품 경쟁력이 실적을 견인했다. 두쫀쿠, 버터떡, 후르츠샌드 등 트렌드를 반영한 디저트 상품을 빠르게 선보이며 편의점 디저트 시장을 주도했다. 아침 식사 수요를 겨냥한 '겟(get)모닝' 시리즈와 가성비를 강화한 자체 브랜드(PB) 'ICK' 간편식도 고물가 상황에서 소비자 수요를 흡수하며 매출 성장에 기여했다.
오프라인 매장 전략도 주효했다. 라면라이브러리, 디저트 파크, 러닝 스테이션 등 고객 경험을 강화한 특화 매장을 확대하며 신규 고객 유입을 늘렸다. 이에 따라 1분기 기존점 성장률은 2.7%를 기록했고, 방문객 수와 객단가가 동반 상승하며 질적 성장 흐름을 보였다.
BGF리테일은 향후에도 우량 신규점 중심의 출점 전략을 유지해 이익 레버리지를 극대화한다는 계획이다. 여름 성수기를 앞두고 간편식과 디저트, 주류 등 주요 카테고리에서 차별화 상품을 지속 출시해 업계 트렌드를 선도한다는 방침이다.
한편 BGF리테일은 별도 기준 실적을 이달 중 공시할 예정이다.
nrd@newspim.com