강삼영 후보측 "신경호·유대균 단일화, 사법 리스크 덮기 위한 정치적 야합"

AI 핵심 요약beta
- 강삼영 강원교육감 예비후보 측이 7일 신경호·유대균 예비후보 단일화를 사법 리스크 가리기 위한 야합이라 비판했다.
- 신경호는 뇌물수수 혐의 항소심에서 징역 3년 구형받았고 1심 당선무효형 선고 상태다.
- 보수 후보들이 부패 의혹 안고 있는 신경호 추대는 청렴 가치 훼손이며 도민 심판 피할 수 없다.
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[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강삼영 강원특별자치도교육감 예비후보 측이 7일 신경호·유대균 예비후보의 단일화 선언을 두고 "강원교육의 미래를 위한 연대가 아니라, 사법 리스크를 가리기 위한 정치적 야합"이라며 강하게 비판했다.
강삼영 선거대책위원회는 이날 발표한 입장문에서 "신경호, 유대균 예비후보가 오늘 단일화를 선언했지만 이번 단일화는 도민의 눈과 귀를 가리려는 명분 없는 단일화"라고 주장했다.
강 캠프는 먼저 신경호 예비후보가 안고 있는 사법 리스크를 정면으로 거론했다. "신경호 교육감은 어제 뇌물수수 및 불법선거운동 혐의와 관련한 항소심 결심공판에서 검찰로부터 징역 3년을 구형받았고 이미 1심에서도 당선무효형이 선고된 상태"라며 "그런데도 사과 한마디 없이 검찰 구형 하루 만에 실체도 없는 '반 전교조'를 내세워 단일화에 나섰다"고 비판했다.
이번 단일화의 성격에 대해서는 "교육은 사라지고, 낡은 이념과 정치적 계산만 남았다"고 비판 수위를 높였다. 강 캠프는 "더 충격적인 것은 유대균 후보 등 자칭 보수 후보들이 부패 의혹과 중대한 사법 리스크를 안고 있는 현직 교육감을 공개적으로 추대했다는 점"이라며 "보수의 중요한 가치인 '청렴'은 안중에도 없는 행태"라고 지적했다.
또 "아이들에게 정직과 책임을 가르쳐야 할 교육감 선거가 결국 '이기기 위해서라면 무엇이든 할 수 있다'는 야합의 장으로 전락했다"며 "도민의 상식과 눈높이에 맞지 않는 단일화는 강원교육 정상화를 바라는 도민과 교육계의 엄중한 심판을 피할 수 없을 것"이라고 경고했다.
앞서 이날 신경호 예비후보와 유대균 예비후보는 보수진영 교육감 후보들의 '반전교조 연대'를 내세워 단일화를 선언하고 "유대균 후보의 비전을 신경호 공약에 담아 강원교육 전성시대를 만들겠다"며 원팀 구성을 강조한 바 있다.
강삼영 캠프는 이에 대해 "철 지난 이념 프레임으로 사법 리스크를 가리려는 구태 정치일 뿐"이라며 유권자들의 '냉정한 심판'을 호소했다.
onemoregive@newspim.com