총파업 앞두고 직접 나선 삼성전자 투톱..."미래 경쟁력 지켜야"

전영현·노태문 사내 공지…"열린 자세로 협의 이어갈 것"

성과급 상한 폐지 놓고 평행선…노조 "21일부터 총파업"

노노갈등·주주 반발까지 확산…사회 문제로 확산

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자 대표이사인 전영현 부회장과 노태문 사장이 장기화되고 있는 임금협상과 관련해 임직원들에게 직접 메시지를 내고 "미래 경쟁력 손실이 없도록 책임 있는 자세로 임하겠다"고 밝혔다. 노사 갈등이 이어지는 가운데 대표이사가 사내 공지를 통해 구성원 달래기에 나선 것이다.

전영현 부회장(왼쪽)과 노태문 사장 [사진=뉴스핌DB]

◆전영현·노태문 "열린 자세로 협의 지속…공감 가능한 방향 찾겠다"

7일 관련 업계에 따르면 전영현 부회장과 노태문 사장은 이날 사내 공지를 통해 "회사는 지난해 12월부터 노동조합 공동교섭단과 2026년 임금협약을 위한 교섭을 진행해왔다"며 "아직까지 최종적인 합의에 이르지 못하고 있는 상황에 대해 안타깝게 받아들이고 있다"고 밝혔다.

경영진은 "교섭 과정에서 회사는 임직원 여러분과 회사의 미래 경쟁력, 사업 운영 여건 등을 종합적으로 고려해 대안을 제시하고, 노동조합과의 대화를 통해 상호 이해의 폭을 넓히고자 했다"고 설명했다.

이어 "교섭이 장기화되면서 많은 임직원 여러분께서 우려와 답답함을 느끼고 계실 것으로 생각한다"며 "엄중한 글로벌 경영환경에서 미래 경쟁력을 상실하지 않도록 저를 포함한 경영진 모두가 책임 있는 자세로 임하겠다"고 강조했다.

또 "임직원 여러분께서도 우리의 미래 경쟁력이 손실되지 않도록 각자 역할에 최선을 다해 주시기를 부탁드린다"며 "회사는 열린 자세로 협의를 이어가며 임직원 여러분께서 공감할 수 있는 방향을 마련하기 위해 노력하겠다"고 덧붙였다.

◆성과급 평행선 못 좁힌 노사…삼성전자 총파업 초읽기

삼성전자 노사는 지난해 말부터 2026년 임금협상을 진행해왔지만 성과급 기준을 둘러싼 입장차를 좁히지 못하면서 교섭이 장기화되고 있다. 사측은 성과급 상한 기조를 유지하되 특별 포상을 통해 실질 보상 수준을 높이겠다는 절충안을 제시했다. 지난 3월 집중 교섭에서는 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문 직원들에게 국내 업계 1위 달성 시 경쟁사 이상의 보상을 제공하겠다고 제안했다.

이 경우 경쟁사보다 높은 '영업이익의 10% 이상'을 성과급 재원으로 활용하게 된다는 설명이다. 또 기존 성과급 상한선 이상 보상이 가능하도록 특별 포상을 확대하고 향후에도 올해와 같은 성과를 낼 경우 해당 수준의 보상을 지속하겠다고 밝혔다.

그러나 노조 측은 특별 포상과 같은 일회성 보상보다는 성과급 제도 자체를 바꿔야 한다는 입장이다. 노조는 '성과급 상한 폐지'를 핵심 요구안으로 내세우며 성과급 재원을 영업이익의 15% 수준으로 확대해야 한다고 주장하고 있다. 노사 간 입장차가 좁혀지지 않으면서 교섭은 중단됐고, 노조는 오는 21일부터 18일간 총파업에 돌입하겠다고 예고한 상태다.

삼성전자 노동조합 공동투쟁본부 조합원들이 지난달 23일 오후 경기 평택에서 열린 투쟁 결의대회에서 피켓을 들고 있다. 이 날 조합원들은 성과급 산정 기준 개편을 요구하며 총파업 쟁의행위를 결의했다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆노사 넘어 노노·주주 갈등으로

갈등은 단순 노사 대립을 넘어 노노갈등과 주주 갈등으로까지 확산되는 양상이다. 초기업노조 중심인 공동교섭단에서 동행노조(SECU)가 "의견 배제와 비하가 있었다"며 공동교섭단 탈퇴를 선언했고, 전삼노와 초기업노조를 상대로 법적 대응 가능성까지 언급했다. 특히 DX부문 중심 노조와 DS부문 중심 노조 간 이해관계 차이도 드러나며 복수노조 체계 내부 균열 우려가 커지고 있다.

주주단체까지 공개적으로 개입하면서 갈등은 새로운 국면으로 번지고 있다. 일부 소액주주 단체는 노조의 '영업이익 15% 성과급 요구'가 기업가치 훼손으로 이어질 수 있다고 비판하며 총파업 강행 시 손해배상 청구 가능성까지 거론했다. 반대로 경영진이 과도한 보상안을 수용할 경우 이사회 책임론과 주주대표소송 가능성도 제기하고 있다.

업계에서는 총파업이 현실화할 경우 반도체 생산 차질과 글로벌 고객 대응 문제로 이어질 수 있다는 우려가 커지고 있다. 노사 갈등이 내부 조직 분열과 주주 반발로까지 확산되면서 삼성전자 경영 안정성과 미래 경쟁력에 부담으로 작용할 수 있다는 분석도 나온다.

syu@newspim.com