기획처-중장기전략위 "AI 전환기, 노동 유연화·재취업 안전망 함께 가야"

AI 핵심 요약beta
- 기획예산처와 중장기전략위원회가 7일 AI 전환기 노동시장 개편을 논의했다.
- AI 확산으로 노동시장 유연화와 재취업·직업훈련 안전망 강화를 제안했다.
- 지방 자생력 강화 위해 민간 역할 확대와 자생 성장 체계 구축을 강조했다.
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"스타트업·민간기술 활용 지원 필요"
[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 기획예산처와 중장기전략위원회가 인공지능(AI) 전환기에 대응한 노동시장 개편과 지방 자생력 강화 방안을 논의했다.
AI 확산에 따른 산업구조 변화가 본격화하는 가운데, 노동시장 유연성을 높이는 동시에 재취업·직업훈련 안전망을 강화해야 한다는 제언이 나왔다.
기획예산처와 제7기 중장기전략위원회는 7일 '제5차 미래사회전략반 분과회의'를 열고 AI 전환기 일자리 지원 방향과 지방 자생력 강화 방안을 논의했다고 밝혔다.
중장기전략위원회는 중장기 국가전략 수립을 위한 기획예산처 장관 자문기구다. 권오현 전 삼성전자 회장이 위원장을 맡고 있으며 혁신성장반, 미래사회전략반, 거버넌스개혁반 등 3개 분과로 운영 중이다.
이날 회의에서는 AI 확산에 따른 산업구조 변화가 노동시장과 지역경제에 미치는 영향이 주요 의제로 다뤄졌다.
김재승 성균관대 사회복지학과 교수는 "AI 전환기에는 노동시장을 유연화하되 적극적인 재취업 지원과 직업훈련 확대 등 사회안전망 강화가 함께 추진돼야 한다"고 밝혔다.
이어 네덜란드·덴마크 사례를 언급하며 고용과 근로시간 조정 유연성을 높이는 동시에 실업자 생계 유지와 재취업 지원을 강화하는 '유연안정성(Flexicurity)' 모델 필요성을 제시했다.
지방 일자리 정책과 관련해서는 민간 역할 확대 필요성도 제기됐다.
김하연 나눔비타민 대표는 "지방 일자리 확충을 위해 정부 지원뿐 아니라 민간의 기술과 데이터를 활용할 수 있는 스타트업 지원이 중요하다"고 말했다.
계봉오 국민대 사회학과 교수는 "지방을 단순 지원 대상으로 보기보다 인구구조와 지역 특성을 활용해 자생적 성장 체계를 구축할 수 있도록 지원 체계를 마련해야 한다"고 강조했다.
기획예산처와 위원회는 이번 회의에서 제시된 의견을 토대로 미래전략 과제 논의를 이어갈 계획이다.
plum@newspim.com