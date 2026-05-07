[반도체 랠리, 어디까지] 'AI 거품론 비켜간 CPU 시장'…삼성·SK, 메모리 부족 장기화되나

인텔·AMD 호실적, 데이터센터 투자 확대 반영

AI 추론 확산에 DDR5·HBM 수요 증가 전망

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 서버용 중앙처리장치(CPU) 양강인 인텔과 AMD가 시장 기대를 웃도는 실적을 나란히 내놓으면서 인공지능(AI) 데이터센터 투자가 계속되고 있다는 평가가 나온다. 두 회사의 서버용 CPU 수요 증가는 결국 AI 서버 증설 흐름과 맞닿아 있다. 서버가 늘어날수록 삼성전자와 SK하이닉스가 공급하는 D램과 고대역폭메모리(HBM) 탑재량도 함께 커지는 구조다. 이에 따라 업계에서는 메모리 수요가 아직 꺾이지 않았다는 해석과 함께 공급 부족 현상이 예상보다 길어질 가능성에 주목하고 있다.

7일 업계에 따르면 AMD와 인텔은 올해 1분기 나란히 시장 기대를 웃도는 실적을 기록했다. AMD는 1분기 매출 103억달러(약 15조1843억원), 영업이익 14억7600만달러(약 2조1525억원)를 기록하며 각각 전년 동기 대비 38%, 83% 증가했다. 인텔 역시 1분기 매출 135억8000만달러(약 20조원)를 기록하며 시장 전망치를 상회했고, 2분기 매출 가이던스도 예상보다 높게 제시했다.

업계에서는 두 회사의 호실적을 AI 데이터센터 투자 확대가 이어지고 있다는 신호로 해석하고 있다. 특히 인텔과 AMD의 서버용 CPU 출하가 늘어날수록 삼성전자와 SK하이닉스가 공급하는 서버용 D램과 HBM 수요도 함께 증가하는 구조다. CPU와 그래픽처리장치(GPU)가 늘어나면 이를 뒷받침할 고용량 메모리 탑재량도 함께 커지기 때문이다.

삼성전자가 세계 최초로 개발한 12나노급 '24Gb GDDR7(Graphics Double Data Rate) D램' [사진=삼성전자]

◆ 생성형 AI 넘어 '에이전틱 AI'로

특히 최근 AI 산업의 무게중심이 생성형 AI에서 '에이전틱 AI'로 이동하고 있다는 점이 주목된다. 기존 생성형 AI가 질문에 답을 내놓는 수준이었다면 에이전틱 AI는 외부 데이터베이스 접근과 툴 실행, 결과 검증 등을 반복 수행하며 여러 단계를 스스로 처리하는 구조다.

이 과정에서 GPU가 대규모 AI 연산을 담당한다면 CPU는 전체 흐름을 조율하는 역할을 맡는다. 여러 AI 에이전트의 작업 순서를 정리하고 데이터를 불러오거나 외부 환경과 연결하는 역할까지 CPU가 담당하게 되면서 중요성이 다시 커지고 있다는 분석이다.

실제 업계에서는 AI 추론 서버에서 CPU 비중이 빠르게 높아지고 있는 것으로 보고 있다. 과거 AI 학습 중심 서버에서는 GPU 8대에 CPU 1대 수준 구성이 일반적이었지만, 추론 중심 AI 인프라에서는 4대1 수준까지 CPU 비중이 올라온 것으로 알려졌다. 인텔은 향후 AI에이전트 시대에는 CPU와 GPU 비율이 1대1 수준까지 좁혀질 수 있다고 보고 있다.

◆ GPU 이어 CPU도 '메모리 먹는 하마'

주목되는 점은 CPU의 역할 확대가 메모리 수요 증가로 직결된다는 점이다. AI 추론 작업은 단순 계산보다 '문맥 기억'과 데이터 호출 비중이 크다. CPU가 여러 AI 에이전트의 작업 내용을 기억하고 조율해야 하는 만큼 대용량 메모리 탑재가 필수로 꼽힌다.

현재 업계에서는 인텔과 AMD의 AI 서버용 CPU에 300~400GB 규모 DDR5 D램 탑재가 확대될 것으로 보고 있다. 일반 서버용 CPU 대비 최대 4배 수준이다.

SK하이닉스의 고방열 모바일 D램. [사진=SK하이닉스]

GPU 역시 메모리 탑재 경쟁이 갈수록 치열해지고 있다. 엔비디아의 차세대 AI 칩 '베라루빈'은 HBM 288GB를, AMD 차세대 GPU인 MI400은 최대 432GB 수준 메모리를 탑재할 것으로 알려졌다. GPU에 이어 CPU까지 메모리 사용량이 급증하면서 삼성전자와 SK하이닉스 공급 능력이 수요를 따라가지 못할 수 있다는 전망도 나온다.

시장 분위기는 가격에서도 나타나고 있다. 업계에 따르면 AI 서버용으로 주로 쓰이는 DDR5 16GB 현물 가격은 지난달 상승세를 이어간 반면 구형 DDR4 가격은 약세를 보였다. 업계에서는 AI 서버 중심으로 메모리 시장 구조가 빠르게 재편되고 있다는 분석이 나온다.

◆ "D램 슈퍼사이클 더 길어진다"

업계에서는 이번 흐름이 일시적인 특수에 그치지 않을 가능성에 주목하고 있다. 그동안 AI 메모리 시장은 HBM 중심으로 성장해왔지만 앞으로는 AI 추론용 CPU 확대와 함께 범용 서버 D램까지 수요가 빠르게 늘어날 수 있다는 이유에서다.

실제 삼성전자도 범용 D램 가격 상승 흐름을 인정했다. 삼성전자는 지난달 30일 컨퍼런스콜에서 "업계 관행적으로 HBM은 캐파(생산능력) 확대에 필요한 리드타임을 고려해 연 단위의 선행 가격 협상을 운영 중인 반면, 범용 D램은 분기 단위의 협상을 하고 있다. 이런 환경 하에서 매분기 범용 D램 가격 상승폭이 크게 확대돼서 두 제품간 수익 역전 현상이 발생했다"고 설명했다.

업계에서는 AI 서버용 DDR5 수요 확대와 HBM 공급 부족이 동시에 이어질 경우 메모리 슈퍼사이클이 예상보다 길어질 가능성에 주목하고 있다. 이에 따라 증권가에서도 삼성전자와 SK하이닉스의 연간 실적 전망치를 잇달아 상향 조정하는 분위기다.

삼성전자의 올해 컨센서스(증권사 전망치 평균)는 매출 666조1657억원, 영업이익 339조5123억원 수준이다. 지난해 기록한 매출 333조6059억원, 영업이익 43조6010억원 대비 각각 99.7%, 678.7% 증가한 수치다.

SK하이닉스 역시 올해 매출 327조9590억원, 영업이익 247조3398억원이 예상된다. 지난해 매출 97조1467억원, 영업이익 47조2063억원과 비교하면 각각 237.6%, 423.9% 증가한 규모다.

kji01@newspim.com