[6·3 지선] 정원오 측, 준공식 앞둔 감사의 정원 중단 촉구…"검증 선행돼야"

AI 핵심 요약beta
- 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 측이 7일 감사의 정원 준공식을 중단하라고 밝혔다.
- 광화문광장에서 시민단체들과 기자회견을 열어 특혜·혈세낭비·절차무시를 비판했다.
- 지방재정투자심사 회피와 긴급입찰 문제를 지적하며 감사와 검증을 요구했다.
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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 측과 시민사회단체들이 7일 '감사의 정원 준공식을 중단하라'는 입장을 밝혔다.
이날 오전 서울 종로구 광화문광장 정 후보 캠프 소속 '오세훈 10년 심판본부'는 광화문광장에서 국어순화추진회·문화연대·민족문제연구소 등 시민사회단체들과 공동 기자회견을 가졌다.
감사의 정원은 6·25 참전 용사들의 희생을 기리기 위해 서울 종로구 세종대로 172 일대 광화문 광장에 조성 중인 시설이다. ▲지상 약 7m 규모 상징 조형물 22개 설치 ▲지하 전시공간 조성 등을 중심으로 하며 지난해 9월 착공됐다.
일각에서는 감사의 정원에 설치되는 돌기둥이 '받들어총' 형상이라고 비판했다. 올해 초 국토교통부는 감사의 정원 지상·지하 모두에 행정절차를 이행하지 않았다며 공사 중지 명령을 하기도 했다. 이후 서울시는 행정절차를 모두 이행한 후 공사를 재개했다. 서울시는 오는 12일 감사의 정원 준공식을 앞뒀다.
정 후보 측과 시민단체는 "특혜의혹, 혈세낭비, 절차무시, 민주주의 훼손이 복합적으로 얽힌 졸속 행정"이라며 중단과 감사를 요구했다. 이들은 지방재정투자심사 절차를 회피하고, 긴급 입찰 방식으로 이뤄졌으며 저가 제안 업체가 탈락하는 등 사업 전반에 문제가 있었다고 주장했다.
이날 고민정 정 후보 선거대책위원회 오세훈10년 심판본부 공동본부장은 "이 사업의 준공에 앞서, 정치적 의도와 추진 과정 전반에 대한 검증과 감사가 선행돼야 한다"고 꼬집었다.
고 공동본부장은 "감사의 정원은 애초 대형 태극기 게양대 계획이 무산된 이후 급하게 방향을 바꿔 추진된 사업"이라며 "그 과정에서 핵심 절차들이 지켜지지 않았다. 사업 변경 시 필수적인 지방재정투자심사 신규 절차를 생략했고, 조건부 승인 당시 요구된 경제성 분석 보완 역시 제대로 이행되지 않았다"고 지적했다.
100wins@newspim.com