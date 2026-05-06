禹 의장 직접 방문에도...장동혁 "위헌적 특검 추진하며 개헌 논의 모순" 제안 거부

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"헌법 준수 의사 없는 개헌 무용지물"…민주당 '상임위 독식' 등 협치 부재 비판

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 6일 우원식 국회의장의 개헌 협조 요청에 대해 "더불어민주당의 위헌적인 행태가 계속되는 상황에서 개헌을 논의하는 것은 앞뒤가 맞지 않는다"며 거부 의사를 분명히 했다.

장 대표는 이날 오후 서울 여의도 국회 당대표실에서 우 의장과 면담을 마친 뒤 기자들과 만나 "국민의힘의 당론은 개헌 반대임을 분명히 전달했다"며 이같이 밝혔다.

장동혁 국민의힘 대표(왼쪽)와 우원식 국회의장. [사진 = 뉴스핌DB]

장 대표는 특히 야당이 추진 중인 '공소 취소 특검' 등을 정조준했다.

그는 "이재명 대통령의 범죄를 지우기 위해 반헌법적이고 위헌적인 특검을 추진하면서 개헌을 논의하는 것은 맞지 않다"며 "헌법을 지킬 의사가 전혀 없는 사람들이 개헌해서 도대체 어디에 쓰겠느냐"고 비판했다.

장 대표는 우 의장이 개헌을 고리로 '협치의 물꼬'를 트자고 제안한 것에 대해서도 "민주당이 그동안 협치를 했느냐"고 반문했다.

이어 "악법들을 일방적으로 통과시키고, 여당 추천 국가기관 위원들은 부결시키면서 야당 추천 인사만 통과시킨 사례가 한두 번이 아니다"라고 지적했다.

이어 "하반기 상임위원장 독식을 공언하는 민주당을 보며 협치를 위해 개헌에 전향적 입장을 보여달라는 제안에는 전혀 동의할 수 없다"고 덧붙였다.

장 대표는 야권발 사법 제도 개편 움직임에 대해서도 조목조목 반박했다. 그는 "대법관 증원, 4심제, 항소 포기, 공소 취소 특검 등은 모두 위헌적 행태"라며 "이런 모순된 주장은 도무지 받아들일 수 없다"고 강조했다.

그러면서 "개헌을 통해 조항을 바꾸는 것보다 더 중요한 것은 현재의 헌법 조항을 지키고 존중하는 자세"라고 덧붙였다.

한편 국회는 오는 7일 오후 본회의를 열고 더불어민주당·조국혁신당·진보당·개혁신당·기본소득당·사회민주당 등 원내 6당과 무소속 6명이 발의한 개헌안을 상정한다.

개헌안에는 대통령의 계엄 선포시 국회의 승인을 받아야 한다는 내용과 승인이 부결되거나 계엄을 선포한 때로부터 48시간이 될 때까지 승인이 이뤄지지 않을시 계엄이 즉시 효력을 상실한다는 등의 내용이 담겼다.

헌법 전문에 '부마민주항쟁과 5·18민주화운동의 민주이념 계승한다'는 내용도 포함됐다.

개헌안이 통과하려면 재적 의원 3분의 2인 191명이 찬성이 필요해 국민의힘에서 최소 12명이 찬성표를 던져야 한다. 국민의힘은 개헌안 반대를 당론으로 유지 중이다.

allpass@newspim.com