국립재난안전연구원, 문화유산 침수 대응 강화...안동 하회마을에 침수계측장비 설치

AI 핵심 요약beta
- 국립재난안전연구원이 21일 안동 하회마을에 침수계측장비를 시범 설치했다.
- 두 기관은 재난관리 협력체계를 바탕으로 문화유산 침수 위험을 과학적으로 분석하고 선제 대응 방안을 마련해왔다.
- 국립재난안전연구원은 자체 설계 장비로 극한호우에 대응해 문화유산 침수 피해를 줄이고 재난안전망을 강화할 것이라 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부 국립재난안전연구원이 국립문화유산연구원과 함께 극한호우로 인한 문화유산 침수 피해를 줄이기 위해 안동 하회마을에 침수계측장비를 시범 설치한다.
국립재난안전연구원은 기후변화로 집중호우가 잦아지면서 문화유산 침수 위험이 커짐에 따라 국립문화유산연구원과 협력해 문화유산 침수 상황을 실시간으로 모니터링할 수 있는 침수계측장비를 도입한다고 21일 밝혔다.
이번 사업은 두 기관이 지난해 구축한 재난관리 협력체계를 바탕으로 추진하는 협력 사업이다. 양 기관은 문화유산 침수 위험을 과학적으로 분석하고 선제적으로 대응할 수 있는 방안을 공동으로 마련해 왔다.
안동 하회마을에 설치되는 침수계측장비는 국립재난안전연구원 침수예측연구팀이 자체 설계·제작한 장비다. 기존 상용 장비보다 제작과 설치 비용을 크게 줄이면서도 설치가 간편하고 비용 대비 효율성이 높은 것이 특징이다.
국립재난안전연구원은 이번 협력을 통해 기후변화로 증가하는 극한호우에 보다 효과적으로 대응하고, 문화유산 침수 피해를 최소화할 수 있는 촘촘한 재난안전망 구축에 기여할 것으로 기대하고 있다.
abc123@newspim.com