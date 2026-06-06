장동혁 "투표용지 부족 사태, 국정조사·특검 필요"

"선관위 발표 못 믿어...범국민 개혁기구 제안"

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 대해 "즉각 국정조사를 실시해야 하고 조속히 특검을 설치해 철저히 수사해야 한다"고 밝혔다.

장 대표는 6일 국회에서 긴급 최고위원회를 열고 투표용지 부족 사태와 관련해 "전국에서 얼마나 더 이런 일이 벌어졌는지 알 수 없고 선관위 발표를 믿을 수도 없다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 장동혁 국민의힘 대표 겸 상임선거대책위원장이 4일 서울 종로구 서울시선거관리위원회를 항의 방문해 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 대한 입장을 밝히고 있다. 2026.06.04 jk31@newspim.com

장 대표는 선거관리위원회가 투표용지 부족 사태 발생 경위를 발표한 것을 두고 "처음에는 투표용지가 부족해 추가로 보낸 곳이 14곳이라더니 결국 50개 투표소에서 투표용지가 부족했다고 자백했다"며 "추가로 투표용지를 보낸 곳은 67곳에 달한다"고 지적했다.

전날 노태악 중앙선거관리위원장이 사의를 표명한 것에 대해서는 "노태악 중앙선거관리위원장이 물러나는 것으로 끝낼 수도 없는 일"이라며 "중앙선관위원 전원과 각 지역 선관위원장 및 선관위원들에 끝까지 책임을 물어야 한다"고 주장했다.

장 대표는 "근본적으로는 선거법 개정 논의를 하루라도 빨리 시작해야 한다"며 "여야는 물론 전문가와 국민이 함께 참여해 중앙선관위 개혁 방안을 논의하는 범국민선관위개혁기구 구성을 제안한다"고 강조했다. 이어 "이재명과 더불어민주당이 국민적 분노에 계속 귀 막고 버틴다면 정권 종말을 불러올 것"이라고 덧붙였다.

서울 송파구 올림픽공원 개표소 인근에서 재선거를 요구하는 시위가 이어지는 상황에 대해서는 "이들이 지키고자 하는 것은 단 하나, 대한민국 자유민주주의"라며 "이들의 민주적 항거를 어떻게 소요라고 할 수 있나"고 언급했다. 그러면서 "언론이 눈을 감고 정권이 눈과 귀를 막는다고 해서 우리까지 저들을 외면해서는 안 된다"고 했다.

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