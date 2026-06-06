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오세훈, 투표용지 부족 사태에 "철저한 진상 규명…선관위 해체 수준 개혁해야"

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  • 오세훈 서울시장이 6일 투표용지 부족 사태에 담화문을 발표했다.
  • 철저한 진상 규명과 선관위 개혁을 요구했다.
  • 국회 조사와 책임자 처벌, 시스템 전면 개혁을 촉구했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"국정조사·특검 등 수단 동원해 진상 밝혀야"

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 오세훈 서울시장이 6·3 지방선거 과정에서 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 6일 담화문을 발표하고, 철저한 진상 규명과 선거관리위원회 개혁을 요구했다.

오 시장은 담화문에서 "이번 6·3 지방선거 과정에서 서울 시내 수십 곳의 투표소에서 투표용지가 부족해 투표가 중단되고 수많은 시민이 참정권을 행사하지 못하거나 발을 동동 구르며 장시간 대기해야 하는 초유의 사태가 벌어졌다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 오세훈 서울시장 당선인이 4일 오전 서울시청으로 들어서며 직원들에게 인사말을 전하고 있다. 2026.06.04 yeawon2@newspim.com

오 시장은 "민주주의 국가에서 국가가 국민에게 투표를 독려하면서 정작 투표소에 용지가 없어 발길을 돌리게 만든 것은 그 어떤 변명으로도 정당화될 수 없는 엄중한 참정권 침해이자 헌정 유린"이라며 "결과에 영향이 없으면 괜찮다는 식의 안일한 행정 편의주의는 청년들이 그토록 갈구하는 공정과 상식의 가치를 짓밟는 서사"라고 말했다.

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03

그러면서 "이번 사태에 대해 철저하고 투명한 진상조사가 이뤄져야 한다"며 "투표용지 예측 실패와 공급망 부실의 원인이 무엇인지, 고의나 중대한 과실은 없었는지 명명백백히 밝혀내야 한다"고 주장했다. 이어 "국회는 국정조사를 포함하여 특검 등 국민이 납득할 수 있는 모든 강력한 수단을 동원해 진상을 규명해야 할 것"이라고 덧붙였다.

오 시장은 "지위고하를 막론하고 책임자에 대한 엄중한 처벌이 뒤따라야 한다"며 "지난 대선 당시의 관리 부실에 이어 또다시 이런 참사를 반복한 것은 선관위의 고질적인 기강 해이를 보여주는 증거로, 뼈를 깎는 인적쇄신과 조직 개혁 없이는 국민의 신뢰를 다시 회복할 수 없다"고 지적했다.

또 "다시는 이러한 사태가 재발하지 않도록 선거 관리 시스템을 전면 개혁해야 한다"며 "첨단 기술과 철저한 데이터 예측을 바탕으로 대한민국 선거 관리 프로세스를 원점에서부터 다시 설계해야 한다"고 강조했다.

마지막으로 오 시장은 "선거 결과가 어떻게 나왔든, 과정에서의 절차적 정의가 무너졌다면 그 선거는 상처 입은 선거"라며 "이번 사태의 진상이 확실히 규명되고 책임 있는 조치가 취해질때까지 시민들의 편에서 목소리를 내겠다"고 전했다.

blue99@newspim.com

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