선관위 "투표용지 부족, 선거연기·재선거 사유 아냐…개표 중단 불가"

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"깊이 사과…개표 종료 후 즉각 진상 규명·대책 마련"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 중앙선거관리위원회는 6·3 지방선거일 당시 일부 투표소에서 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 "이번 사안은 공직선거법에 따른 선거의 연기나 재선거 사유에 해당하지 않으므로 현재 진행되는 개표를 중단하는 것은 불가하다"고 4일 밝혔다.

선관위는 이날 오전 3시 50분쯤 입장문을 내고 "해당 투표소에서 투표한 유권자의 의사를 확인할 수 있도록 투표함은 개표소로 이송돼야 한다"며 이같이 말했다.

허철훈 중앙선거관리위원회 사무총장이 3일 오후 경기 과천 중앙선거관리위원회에서 투표용지 부족 관련 대국민 사과를 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

먼저 선관위는 "지난 3일 일부 투표소에서 투표용지가 부족해 해당 투표소를 방문한 국민 여러분의 참정권 행사에 많은 혼란과 불편을 드려 깊이 사과드린다"고 말했다.

이어 "한 분 한 분의 유권자께서 소중한 시간을 내어 투표소를 찾아주셨음에도 선거관리위원회의 실책으로 큰 실망과 염려를 끼쳐 드리게 돼 크나큰 책임을 통감한다"고 덧붙였다.

선관위는 철저한 원인 분석과 재발 방지도 약속했다.

선관위는 "개표가 종료되면 즉시 이번 사안에 대한 진상 규명 및 재발방지 대책을 마련하기 위해 가능한 최선의 노력을 다하기로 결정했다"고 설명했다.

그러면서 "국민의 참정권 행사가 원활하게 이루어지도록 만전을 기하지 못한 점에 대해 다시 한번 사죄를 드린다"며 "이후 국민 여러분께 원인과 대책을 소상히 밝히고 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 할 것임을 약속드린다"고 강조했다.

allpass@newspim.com